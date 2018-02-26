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Представлен смартфон с аккумулятором на 16 000 мАч

26.02.2018 17:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Energizer представила смартфон под названием Power Max P16K Pro с огромным аккумулятором на 16 000 мАч. Об этом сообщает ресурс GSMArena.

Представлен смартфон с аккумулятором на 16 000 мАч
Фото: GSMArena

К техническим характеристикам относится 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей, процессор MediaTek Helio P23, а также 6 ГБ оперативной памяти. Основная камера сдвоенная, на 16 и 13 Мп. Фронтальных фотомодулей также два, соответственно на 13 и 5 Мп.

Представлен смартфон с аккумулятором на 16 000 мАч
Фото: GSMArena

Отметим, что из-за аккумулятора на 16 000 мАч толщина смартфона составляет около 1,5 сантиметра, вес — 300 граммов. Есть технология ускоренной зарядки. Операционная система — Android 8 Oreo.

Продажи стартуют в сентябре по цене примерно в 500 долларов, уточняет hi-tech.mail.ru.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны с емкими аккумуляторами:

 
 
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Компания Energizer представила смартфон под названием Power Max P16K Pro с огромным аккумулятором на 16 000 мАч. Об этом сообщает ресурс GSMArena.

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