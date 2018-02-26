Белорусские Samsung Galaxy S9 оказались одними из самых дорогих в мире

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в Беларуси будут стоить больше, чем в России, Германии, Франции, Великобритании или США. Дороже, чем у нас — только в Италии.





Напомним: старт продаж аппаратов состоится 16 марта. Galaxy S9 (64 ГБ) в Беларуси будет стоить 2099 рублей (1070 долларов), Galaxy S9+ на 64 ГБ оценили в 2399 рублей (1225 долларов). 256-гигабайтный Galaxy S9+ будет стоить 2599 рублей.

Мы решили сравнить белорусские цены со стоимостью гаджетов в других странах.

Одни из самых низких цен на новинки — в США. За 64-гигабайтный Galaxy S9 просят 720 долларов, Galaxy S9+ (64 ГБ) стоит 840 долларов. В Китае цены соответственно составляют 972 и 1110 долларов за Galaxy S9 и Galaxy S9+. Британские смартфоны емкостью в 64 ГБ оцениваются в 1040 и 1222 доллара, немецкие — в 1049 и 1172 доллара.



Цена аппарата в Италии

Во Франции за Galaxy S9 (64 ГБ) придется выложить 1060 долларов, увеличенный Galaxy S9+ (64 ГБ) стоит 1183 доллара. В Италии за смартфоны с такой же конфигурацией попросят соответственно 1109 и 1233 доллара. В соседней России Galaxy S9 (64 ГБ) стоит 1060 долларов, Galaxy S9+ оценивается в 1183 доллара.

Таким образом, «белорусские» Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ оказались одними из самых дорогих в мире.

«Рейтинг» цен в разных странах мог бы выглядеть так:

. Galaxy S9 (64 ГБ), доллары США Galaxy S9+ (64 ГБ), доллары США США 720 840 Китай 972 1110 Великобритания 1040 1222 Германия 1049 1172 Франция 1060 1183 Россия 1060 1183 Беларусь 1070 1225 Италия 1109 1233





Напомним: Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили корпуса из стекла и металла, дисплеи с вытянутым соотношением сторон 18,5:9, а также мощнейшее на сегодняшний день «железо».

Основная камера в Galaxy S9 одинарная, в Galaxy S9+ - двойная. Пользователи могут выбирать из двух значений диафрагмы (f/1.5 и f/2.4). Из дополнительных фишек выделяется режим записи видео на скорости в 960 fps в разрешении 720p.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung: