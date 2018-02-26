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Белорусские Samsung Galaxy S9 оказались одними из самых дорогих в мире
26.02.2018 16:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в Беларуси будут стоить больше, чем в России, Германии, Франции, Великобритании или США. Дороже, чем у нас — только в Италии.
Напомним: старт продаж аппаратов состоится 16 марта. Galaxy S9 (64 ГБ) в Беларуси
Мы решили сравнить белорусские цены
Одни из самых низких цен на новинки — в США. За 64-гигабайтный Galaxy S9 просят 720 долларов, Galaxy S9+ (64 ГБ) стоит 840 долларов. В Китае цены соответственно составляют 972 и 1110 долларов за Galaxy S9 и Galaxy S9+. Британские смартфоны емкостью в 64 ГБ оцениваются в 1040 и 1222 доллара, немецкие — в 1049 и 1172 доллара.
Во Франции за Galaxy S9 (64 ГБ) придется выложить 1060 долларов, увеличенный Galaxy S9+ (64 ГБ) стоит 1183 доллара. В Италии за смартфоны с такой же конфигурацией попросят соответственно 1109 и 1233 доллара. В соседней России Galaxy S9 (64 ГБ) стоит 1060 долларов, Galaxy S9+ оценивается в 1183 доллара.
Таким образом, «белорусские» Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ оказались одними из самых дорогих в мире.
«Рейтинг» цен в разных странах мог бы выглядеть так:
Напомним: Galaxy S9 и Galaxy S9+
Основная камера в Galaxy S9 одинарная, в Galaxy S9+ - двойная. Пользователи могут выбирать из двух значений диафрагмы (f/1.5 и f/2.4). Из дополнительных фишек выделяется режим записи видео на скорости в 960 fps в разрешении 720p.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:
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Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в Беларуси будут стоить больше, чем в России, Германии, Франции, Великобритании или США. Дороже, чем у нас — только в...
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