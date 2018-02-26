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Белорусские Samsung Galaxy S9 оказались одними из самых дорогих в мире

26.02.2018 16:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в Беларуси будут стоить больше, чем в России, Германии, Франции, Великобритании или США. Дороже, чем у нас — только в Италии.

Белорусские Samsung Galaxy S9 оказались одними из самых дорогих в мире

Напомним: старт продаж аппаратов состоится 16 марта. Galaxy S9 (64 ГБ) в Беларуси будет стоить 2099 рублей (1070 долларов), Galaxy S9+ на 64 ГБ оценили в 2399 рублей (1225 долларов). 256-гигабайтный Galaxy S9+ будет стоить 2599 рублей.

Мы решили сравнить белорусские цены со стоимостью гаджетов в других странах.

Одни из самых низких цен на новинки — в США. За 64-гигабайтный Galaxy S9 просят 720 долларов, Galaxy S9+ (64 ГБ) стоит 840 долларов. В Китае цены соответственно составляют 972 и 1110 долларов за Galaxy S9 и Galaxy S9+. Британские смартфоны емкостью в 64 ГБ оцениваются в 1040 и 1222 доллара, немецкие — в 1049 и 1172 доллара.

Белорусские Samsung Galaxy S9 оказались одними из самых дорогих в мире
Цена аппарата в Италии

Во Франции за Galaxy S9 (64 ГБ) придется выложить 1060 долларов, увеличенный Galaxy S9+ (64 ГБ) стоит 1183 доллара. В Италии за смартфоны с такой же конфигурацией попросят соответственно 1109 и 1233 доллара. В соседней России Galaxy S9 (64 ГБ) стоит 1060 долларов, Galaxy S9+ оценивается в 1183 доллара.

Таким образом, «белорусские» Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ оказались одними из самых дорогих в мире.

«Рейтинг» цен в разных странах мог бы выглядеть так:

. Galaxy S9 (64 ГБ), доллары США Galaxy S9+ (64 ГБ), доллары США
США 720 840
Китай 972 1110
Великобритания 1040 1222
Германия 1049 1172
Франция 1060 1183
Россия 1060 1183
Беларусь 1070 1225
Италия 1109 1233

Белорусские Samsung Galaxy S9 оказались одними из самых дорогих в мире

Напомним: Galaxy S9 и Galaxy S9+ получили корпуса из стекла и металла, дисплеи с вытянутым соотношением сторон 18,5:9, а также мощнейшее на сегодняшний день «железо».

Основная камера в Galaxy S9 одинарная, в Galaxy S9+ - двойная. Пользователи могут выбирать из двух значений диафрагмы (f/1.5 и f/2.4). Из дополнительных фишек выделяется режим записи видео на скорости в 960 fps в разрешении 720p.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
Ссылка на источник 97
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Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в Беларуси будут стоить больше, чем в России, Германии, Франции, Великобритании или США. Дороже, чем у нас — только в...

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