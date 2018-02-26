Ученые узнали, на сколько лет стареют женщины после родов

Роды могут быть причиной ускоренного старения женщины, предупреждают ученые. Они выяснили, что у рожавших женщин укорочены теломеры, части хромосом, которые укорачиваются по мере старения. И чем больше у женщины было детей, тем более выражен был эффект.



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К геморрою, варикозу, болям в спине, недержанию мочи, послеродовой депрессии и другим последствиям родов прибавилось еще одно — ускоренное старение. Исследователи из Университета Джорджа Мэйсона в США выяснили: у рожавших женщин укорачиваются теломеры, концевые участки хромосом, которые защищают ДНК и укорачиваются по мере старения организма. Результаты работы были опубликованы в журнале Human Reproduction , передает Газета.Ru .

В исследовании приняли участие 1954 женщины, примерно поровну распределенных по возрастным группам: 20−24 года, 25−29 лет, 30−34 года, 35−39 лет и 40−44 года. 37,6% имели нормальный вес, 27,9% — избыточный, 31,3% страдали от ожирения, 3,3% имели недостаточный вес. Более половины никогда не курили, остальные либо курили на момент исследования, либо бросили. 444 женщины никогда не рожали, у остальных было от одного до пяти детей. 377 женщин были беременны на момент исследования.

По сравнению с нерожавшими женщинами, те, у кого был хотя бы один ребенок, имели теломеры как минимум на 4,2% короче —

это равно примерно 11 годам клеточного старения (т.е. потери клетки способности к делению) или, по оценкам исследователей, трем годам биологического старения.

Короткие теломеры ассоциированы с повышенным риском раковых заболеваний, болезней сердца, слабоумием.

Роды влияли на длину теломер сильнее, чем курение или ожирение, которые ускоряли клеточное старение на 4,6 и 8,8 лет соответственно. Чем больше детей родила женщина, тем, соответственно, сильнее были укорочены ее теломеры. Так, у женщин с пятью детьми они были на 12,7% короче, чем у нерожавших.

«Мы обнаружили, что женщины, у которых было пять или более детей, имели теломеры более короткие, чем те, кто не рожал или родил одного, двух, трех, даже четырех детей», — отмечает эпидемиолог Анна Поллак, автор исследования.

Исследователи отмечают, что укорачивание теломер в связи с родами может быть вызвано множеством факторов. Так, например, значительную роль может играть стресс — ранее было установлено, что он также способствует сокращению длины теломер.

«Мы не призываем не заводить детей», — подчеркивают авторы работы.

Также они избегают говорить о какой-либо причинно-следственной связи между количеством родов и длиной теломер — возможно, женщины с изначально более короткими теломерами просто способны родить меньше детей. Ученые отмечают, что дальнейшие исследования этого феномена должны учитывать изменение длины теломер на протяжении определенного срока.

«Даже обсуждая детей с друзьями, мы отмечаем, что дети нас старят, — говорит Поллак. — И это подтверждается наукой. Мы знаем, что рождение детей связано с повышенным риском развития болезней сердца и диабета. А многие крупные исследования связывают длину теломер с риском развития других серьезных заболеваний или смерти».