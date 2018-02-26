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В Беларуси собираются открыть завод по производству майнинг-оборудования

26.02.2018 22:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Беларуси собираются открыть завод по производству майнинг-оборудования

Строительство завода по производству оборудования для майнинг-ферм запланировано в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Об этом сообщил российский интернет-омбудсмен и глава IT-компании Radius Group Дмитрий Мариничев, передает TUT.by.

«Это будет замкнутый цикл: и производство печатных плат, и сборка законченных устройств», - подчеркнул Мариничев.

По словам омбудсмена, пока проект находится на стадии обсуждения, и активно прорабатываются возможные варианты его реализации. Также сообщается, что ответственное юридическое лицо в Беларуси на данный момент не создано.

Компания Radius Group Дмитрий Мариничева является одним из учредителей холдинга RMC (Russian Mining Center), который производит Pantech и Sunrise - устройства для майнинга биткоина. Другая компания холдинга разрабатывает майнер альткоинов Multiclet, работа которого основана на процессоре нового типа. Также в RMC входит несколько майнинговых центров в России.

 
 
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