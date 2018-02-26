Яндекс.Транспорт полноценно заработал в Минске

Компания «Яндекс» сообщила, что сервис «Транспорт» полноценно заработал в Минске. Теперь, помимо самих маршрутов общественного транспорта, показывается его движение по карте, а также прогноз по прибытию на остановки, передает TUT.by

Яндекс.Транспорт в Минске отслеживает в реальном времени передвижение 225 маршрутов общественного транспорта, из которых 155 автобусных, 62 троллейбусных и 8 трамвайных. Предоставление сервису необходимой информации осуществляет напрямую через спутниковую сеть «Минсктранс», а сама информация обновляется каждые 20-30 секунд. Приложение учитывает, если автобус, троллейбус или трамвай отклонится от расписания или попал в пробку. Касательно маршруток, то построение маршрута по линии следования возможно, однако пока нет данных об их движении в реальном времени.

Приложение Яндекс.Транспорт можно скачать бесплатно для Android и iOS. Сервис доступен в нескольких других крупных городах Беларуси: в Бобруйске, Барановичах, Бресте, Витебске, Гродно, Кобрине, Лиде, Могилеве, Пинске и Слуцке