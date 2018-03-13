Флагман флагманов: обзор материнской платы ASRock X299 Taichi XE, построенной на чипсете Intel LGA 2066

Традиционно для продуктов ASRock звуковой тракт платы проработан очень тщательно. Он основан он на самом продвинутом кодеке компании Realtek – ALC1220. Чип оснащен цифро-аналоговым преобразователем, обеспечивающим соотношение сигнал/шум на уровне 120dB, и поддерживает технологию Creative Sound Blaste Cinema 3. Но сам по себе кодек значит далеко не всё, ведь он – только источник аналогового звука, на качество которого определяющее значение оказывает и остальная составляющая тракта. Здесь разработчики применили целый ряд технических решений, улучшающих качество и чистоту выводимого сигнала. Так, вся схема электрически изолирована от остальной части текстолита, что сводит на нет возможные проникновения электромагнитных помех из других цепей, а основные каналы выполнены на различных слоях, чтобы исключить взаимопроникновение. Запитка аудиотракта осуществляется напрямую от главного 24-контактного разъема питания на текстолите без параллельных соединений и ответвлений для других потребителей (технология Direct Drive). В довершение картины, контакты аудиовыходов на задней панели и колодки на плате покрыты слоем позолоты. В выходных цепях используются электролитические аудиоконденсаторы Nichicon серии Fine Gold, а фронтальный выход на наушники реализован через операционный усилитель TI NE5532 Premium, поддерживающий устройства с импедансом до 600 Ом с его автоматическим определением.

Все это позволяет получать действительно качественный звук с большим количеством каналов, а также «раскачивать» даже самые мощные наушники.

Одна из основных принципиальных особенностей платформы Intel LGA 2066 – это поддержка до 44 линий PCIe 3.0, которые можно делить между тремя-четырьмя слотами для видеокарт. Поскольку имеющееся количество линий PCIe 3.0 для видеокарт напрямую зависит от соответствующего контроллера, расположенного в процессоре, именно от его модели и будет зависеть, сколько видеокарт сможет принять на борт материнская плата и какова будет схема распределения линий по слотам.

Всего разъемов, предназначенных для установки в них видеокарт, на текстолите ASRock X299 Taichi XE распаяно четыре. С процессорами Core i9 Skylake-Х, предлагающими 44 линии PCI Express 3.0, схемы распределения линий по слотам при использовании трех или четырех 3D-ускорителей, принимают вид x16/x8/x16/x0 или x8/x8/x16/x8 соответственно. C процессорами Core i7 Skylake-Х и их 28 линиями схемы выглядят как x16/x0/x8/x0 или x8/x0/x8/x8. И, наконец, при использовании самых простых Core i7 Kaby Lake-X их 16 линий плата может распределять по схемам x16/x0/x0/x0 или x8/x0/x4/x0, то есть в последнем случае, по сути, обеспечивается нормальная работа только одной видеокарты.

Что ж, функционал ASRock X299 Taichi XE выглядит более чем внушительно. Но теперь посмотрим на физическую реализацию платы.