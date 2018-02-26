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"Создателя" биткоина обвинили в мошенничестве на 5 миллиардов долларов

27.02.2018 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт обвинен в США в мошенничестве на более чем 5 миллиардов долларов в виде криптовалют и других активов из имущества компании по компьютерной безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Создателя" биткоина обвинили в мошенничестве на 5 миллиардов долларов
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Райт обвиняется в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году. На Райта подал в суд брат Клеймана.

Семья Клеймана утверждает, что они обладают правами на владение более чем 1 миллионоа биткоинов и технологиями блокчейна, которые добыл и разработал умерший Клейман, а также что эти активы оцениваются в 5 миллиардов долларов.

«Крейг подделал несколько контрактов, которые подразумевали передачу активов Дейва компаниями и структурам Крейга, — сказал агентству адвокат семьи Клеймана. — Крейг заключил их задним числом и подделал подпись Дэйва».

Райт в 2016 году заявлял, что был одним из главных участников команды, которая создала биткоин, действуя под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако он не предоставил доказательств своих слов. Сейчас Райт живет в Австралии, получить от него комментарий Bloomberg не удалось.

Райт и Клейман основали компанию W&K Info Defense Research LLC, работавшую в сфере кибербезопасности, в 2011 году. Вместе они работали над созданием биткоина и занимались «значительными майнинговыми операциями», следует из иска. На момент смерти Клеймана они контролировали минимум 1,1 миллиона биткоинов.

В суд также представлена электронная переписка Райта и Клеймана, в которой они упоминают, что Райт контролирует как минимум 300 тысяч биткоинов, а Клейман — 700 тысяч.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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