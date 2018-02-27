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Представлен защищенный от хакерских атак смартфон, который может хранить криптовалюты

27.02.2018 14:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На выставке MWC 2018 компания Sikur представила смартфон под названием SIKURPhone, который полностью защищен от взлома, «утечек» личной информации и способен хранить криптовалюты. Об этом сообщает engadget.

Представлен защищенный от хакерских атак смартфон, который может хранить криптовалюты

Аппарат оснащается экраном диагональю в 5,5 дюймов (1920 на 1080 пикселей), 4/64 ГБ памяти, аккумулятором на 2800 мАч, а также основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. Есть сканер отпечатков пальцев.

Представлен защищенный от хакерских атак смартфон, который может хранить криптовалюты

Важно, что на смартфон получится установить лишь проверенные создателями устройства программы из специального магазина приложений. Кроме того, в гаджет встроят специальный криптовалютный кошелек. Криптовалюта будет хранится в «облаке» разработчиков.

Предзаказать устройство можно с 27 февраля по цене в 799 долларов. Продажи начнутся в августе.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные смартфоны:

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На выставке MWC 2018 компания Sikur представила смартфон под названием SIKURPhone, который полностью защищен от взлома, «утечек» личной информации и способен хранить...

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