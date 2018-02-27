Представлен защищенный от хакерских атак смартфон, который может хранить криптовалюты

На выставке MWC 2018 компания Sikur представила смартфон под названием SIKURPhone, который полностью защищен от взлома, «утечек» личной информации и способен хранить криптовалюты. Об этом сообщает engadget.





Аппарат оснащается экраном диагональю в 5,5 дюймов (1920 на 1080 пикселей), 4/64 ГБ памяти, аккумулятором на 2800 мАч, а также основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. Есть сканер отпечатков пальцев.





Важно, что на смартфон получится установить лишь проверенные создателями устройства программы из специального магазина приложений. Кроме того, в гаджет встроят специальный криптовалютный кошелек. Криптовалюта будет хранится в «облаке» разработчиков.

Предзаказать устройство можно с 27 февраля по цене в 799 долларов. Продажи начнутся в августе.

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