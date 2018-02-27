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Анонсирован недорогой и мощный планшет Huawei MediaPad M5

27.02.2018 10:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei анонсировала планшет MediaPad M5. Он имеет флагманские характеристики и доступен в двух модификациях: 8,4- и 10,8-дюймовой.

Обе модели обладают экраном с разрешением 2560 x 1440 пикселей и 2.5D-стеклом, процессором Kirin 960, 4 ГБ оперативной памяти, 32/64/128 ГБ флэш-памяти. Основная камера характеризуется 13-мегпиксельным датчиком изображения, а для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.

Также гаджет может похвастаться комплектными стилусом и чехлом, четырьмя динамиками Harman/Kardon и портом USB Type-C. Старшая модель обладает аккумуляторной батареей емкостью 7500 мАч, которая обеспечивает до 10,5 часов автономной работы. А младшая версия оснащается аккумулятором на 5100 мАч с запасом автономности до 10 часов. В качестве операционной системы установлена Android 8 Oreo.

Анонсирован недорогой и мощный планшет Huawei MediaPad M5

Стоимость 8,4-дюймового планшета MediaPad M5 начинается от 349 евро, 10,4-дюймовой – от 399 евро. Продажи начнутся в марте 2018 года.

 
 
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Компания Huawei анонсировала планшет MediaPad M5. Он имеет флагманские характеристики и доступен в двух...

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