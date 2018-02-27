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Qualcomm анонсировала процессоры Snapdragon 700 с искусственным интеллектом
27.02.2018 14:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Qualcomm на выставке MWC 2018 анонсировала процессоры Snapdragon 700-й серии. Об этом
Новые чипы предназначены для устройств начального и среднего уровней. Представители компании особо отмечают, что новинки привнесут с собой функции, ранее доступные только во флагманских процессорах 800-й линейки.
Например, с помощью системы искусственного интеллекта (AI) аппараты с новыми процессорами смогут более качественно обрабатывать фотографии и работать с голосовыми командами. Производитель также заявляет о 30-процентом росте энергоэффективности новых чипов в сравнении с процессором Snapdragon 660.
Также заявлена поддержка Bluetooth 5.0 и технологии ускоренной зарядки Quick Charge 4.0. Более подробных характеристик новых процессоров разработчики пока не сообщили. Скорее всего, первые смартфоны с чипами Qualcomm Snapdragon 700 появятся в первой половине года.
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Компания Qualcomm на выставке MWC 2018 анонсировала процессоры Snapdragon 700-й серии. Об этом сообщает engadget.
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