Qualcomm анонсировала процессоры Snapdragon 700 с искусственным интеллектом

Компания Qualcomm на выставке MWC 2018 анонсировала процессоры Snapdragon 700-й серии. Об этом сообщает engadget.





Новые чипы предназначены для устройств начального и среднего уровней. Представители компании особо отмечают, что новинки привнесут с собой функции, ранее доступные только во флагманских процессорах 800-й линейки.

Например, с помощью системы искусственного интеллекта (AI) аппараты с новыми процессорами смогут более качественно обрабатывать фотографии и работать с голосовыми командами. Производитель также заявляет о 30-процентом росте энергоэффективности новых чипов в сравнении с процессором Snapdragon 660.

Также заявлена поддержка Bluetooth 5.0 и технологии ускоренной зарядки Quick Charge 4.0. Более подробных характеристик новых процессоров разработчики пока не сообщили. Скорее всего, первые смартфоны с чипами Qualcomm Snapdragon 700 появятся в первой половине года.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные смартфоны на процессорах Snapdragon: