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Смартфон Xperia XZ2 может снимать Full HD видео со скоростью 960 кадров/с

27.02.2018 10:46 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sony анонсировала флагманские смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact. Оба аппарата имеют безрамочный дизайн со сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Xperia XZ2 оснащен 5,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Основная камера представлена 19-мегапиксельным датчиком изображения Sony IMX400, которая способна снимать видео со скоростью 960 кадров/с в разрешении Full HD. Для селфи предусмотрен 5-мегапиксельный сенсор.

Также отметим наличие стереодинамиков, порта USB Type-C, защиты от воды и пыли по стандарту IP65/68. Аналогового 3,5-мм разъема для наушников, к сожалению, нет.

Корпус новинки имеет алюминиевую рамку, которая прикрыта стеклянными панелями Gorilla Glass 5. Внутри него находится аккумуляторная батарея емкостью 3180 мАч с поддержкой быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI. В качестве операционной системы установлена Android 8.0 Oreo.

Смартфон Xperia XZ2 может снимать Full HD видео со скоростью 960 кадров/с

Модель Xperia XZ2 Compact представляет собой уменьшенную версию Xperia XZ2. Она имеет 5-дюймовый экран, корпус с крышкой из поликарбоната и аккумулятор на 2870 мАч без поддержки беспроводной зарядки. Других существенных отличий между аппаратами нет.

Смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact поступят в продажу в марте. Цены пока не объявлены.

 
 
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Компания Sony анонсировала флагманские смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact. Оба аппарата имеют безрамочный...

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