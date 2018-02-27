Российские военные перевернули самоходную артиллерийскую установку

В российском городе Черняховск военные перевернули САУ «Акация». Видео с место событий было опубликовано на YouTube канале «Вести Калининград».

На кадрах хорошо видно, как что механик-водитель САУ, заезжая на платформу, не вписался в габариты, и бронированная машина завалилась на бок с трала и перевернулась. По сообщениям очевидцев, управлявший боевой машиной военнослужащий не пострадал. Инцидент произошел 26 февраля.

152-мм дивизионная самоходная гаубица «Акация» была принята на вооружение в 1971 году. Основными боеприпасами гаубицы являются осколочно-фугасные снаряды 53-ОФ-540 (дальность стрельбы в 17,05 км), и 3ОФ25 с улучшенной аэродинамической схемой (дальностью в 17,4 км).

При весе в 27,5 тонн «Акация» способна развивать скорость до 60 км/ч по шоссе и 20−25 км по пересеченной местности.