ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские военные перевернули самоходную артиллерийскую установку

27.02.2018 15:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В российском городе Черняховск военные перевернули САУ «Акация». Видео с место событий было опубликовано на YouTube канале «Вести Калининград».

На кадрах хорошо видно, как что механик-водитель САУ, заезжая на платформу, не вписался в габариты, и бронированная машина завалилась на бок с трала и перевернулась. По сообщениям очевидцев, управлявший боевой машиной военнослужащий не пострадал. Инцидент произошел 26 февраля.

152-мм дивизионная самоходная гаубица «Акация» была принята на вооружение в 1971 году. Основными боеприпасами гаубицы являются осколочно-фугасные снаряды 53-ОФ-540 (дальность стрельбы в 17,05 км), и 3ОФ25 с улучшенной аэродинамической схемой (дальностью в 17,4 км).

При весе в 27,5 тонн «Акация» способна развивать скорость до 60 км/ч по шоссе и 20−25 км по пересеченной местности.

 
 
Ссылка на источник 117
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В российском городе Черняховск военные перевернули САУ «Акация». Видео с место событий было опубликовано на YouTube канале «Вести Калининград».

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Qualcomm анонсировала процессоры Snapdragon 700 с искусственным интеллектом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика