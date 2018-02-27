Чтобы не разбился об лед: выбираем смартфоны с защищенным корпусом

В последние дни февраля в Беларуси ожидается очень холодная погода. Минимальная температура воздуха ночью 28 февраля составит до -23°С, на дорогах сохранится гололедица. Поэтому с помощью сервиса KUPI.TUT.BY мы составили подборку защищенных смартфонов, которые смогут «пережить» случайные падения.

TeXet TM-4084

Одна из самых недорогих моделей в нашей подборке, выполненная в защищенном корпусе с прорезиненной крышкой и соответствующая стандарту IP68. Устройство выдерживает погружения в воду на глубину до полутора метров.





Диагональ экрана аппарата — 4 дюйма, матрица — IPS, разрешение — 800 на 480 пикселей. Панель прикрыта усиленным стеклом Dragon Trail. К другим техническим характеристикам относится процессор Snapdragon 210, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти, которая расширяется картами памяти формата microSD.

Емкость аккумулятора — 3200 мАч. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 2 Мп. Кроме того, смартфон поддерживает LTE-соединение и одновременную установку двух SIM-карт.

DOOGEE S30

Обратная сторона смартфона прикрыта карбоновой накладкой. Отсек, куда устанавливаются две SIM-карты и карта памяти microSD, закрыт вставкой из металла. Внутри — резиновая прокладка для предотвращения попадания воды внутрь корпуса. Телефон соответствует стандарту IP68.





Экран у устройства — 5-дюймовый (1280 на 720 пикселей). Процессор — MediaTek MT6737. Оперативной памяти 2 ГБ, встроенной — 16 ГБ, ее можно расширить картами microSD. Основная камера сдвоенная, на 8 и 3 Мп. Разрешение фронтального модуля — 5 Мп.

К дополнительным плюсам относится большая емкость аккумулятора — 5580 мАч. Можно предположить, что от одного заряда гаджет проработает как минимум несколько дней.

Blackview BV6000s

У этого гаджета ударопрочный прорезиненный корпус, который защищен по стандарту IP68. Кроме того, устройство оснащается слотом сразу для двух microSIM-карт. Все порты закрыты специальными заглушками.





Диагональ IPS-экрана — 4,7 дюйма, разрешение — 1280 на 720 точек. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Еще одна «фишка» устройства — большой аккумулятор емкостью в 4500 мАч. Разрешение основной камеры — 8 Мп, фронтальной — 2 Мп.

HOMTOM HT20 Pro

Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и способен выдержать падение с высоты до 1,2 метров. В основе корпуса — фрезерованное шасси. Кроме того, гаджет поддерживает одновременную установку двух SIM-карт и карты памяти microSD. Основные порта (наушники, зарядка) спрятаны под заглушками.





Разрешение 4,7-дюймового экрана — 1280 на 720 пикселей. Процессором выступает MediaTek MT6753, который дополняется 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 3500 мАч. Основная камера одинарная, на 16 Мп. Фронтальный модуль — 8-мегапиксельный.

Caterpillar Cat S60

Самый технически продвинутый и дорогой смартфон в нашей подборке. Аппарат оснащен ударопрочным корпусом и может работать под водой на глубине до пяти метров на протяжении часа (при условии, что вы закроете специальными затычками отверстия микрофона и динамика).





У него 4,7-дюймовый экран (1280 на 720 точек), процессор Qualcomm Snapdragon 617, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, 13-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятор на 3800 мАч.

Кроме того, в аппарат встроен тепловизионный сенсор, который позволяет получать тепловизионную картинку в реальном времени, а также делать фото и видео.