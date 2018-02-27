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Механика рулит! Обзор SVEN KB-G9700 — первой механической клавиатуры производителя
27.02.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
SVEN KB-G9700 — это вершина эволюции игровых клавиатур SVEN. Да, компания и раньше предлагала игровые модели, но при всей продуманности у них не было самого главного — механических переключателей. KB-G9700 исправила это упущение и дополнила его настраиваемой RGB -подсветкой. В итоге продукт получился крайне интересным.
Изображение на коробке говорит о том, что KB-G9700 – клавиатура серьезная, истинно геймерская. Строгий корпус со слегка закругленными углами, клавиши, расположенные над подложкой, крупный шрифт символов.
Все построено по классическим геймерским канонам — клавиатуры именно такого рода игроки предпочитают использовать на чемпионатах. Правда, те модели по цене не конкуренты KB-G9700 — и это, естественно, очень приятно.
При этом проработана KB-G9700 идеально: толстая алюминиевая пластина-подложка не только добавляет веса и, соответственно, устойчивости клавиатуре, но и сама по себе отлично выглядит. Особенно привлекает внимание ограненный край алюминия.
Шестигранные зажимы в верхних уголках корпуса нарочито выставлены напоказ, и это тоже правильное решение. Уже на взгляд понимаешь, что конструкция максимально прочная.
Индикаторы в правом верхнем углу выполнены классически: четыре светодиода в ряд. Никаких вычурных прорезей — все строго и максимально информативно.
На нижней панели — четыре резиновых упора приличной площади. Поэтому даже к концу напряженного рейда клавиатура смирно лежит на том месте, куда ее положил в начале. Это правильное поведение по-настоящему геймерского продукта.
Откидные ножки позволяют отрегулировать угол наклона. Но резиновая прослойка на ножках очень узкая, поэтому в таком режиме клавиатура теряет устойчивость. К тому же клавиши изначально выстроены практически лесенкой, нижние расположены ниже верхних, поэтому не факт, что воспользоваться откидными ножками вообще когда-нибудь придется.
Если подложка клавиш, выполненная единой пластиной, металлическая, то сам корпус пластиковый. Впрочем, никаких проблем с этим не возникает, потому что собрано все аккуратно.
Кабель сам по себе хорош. Матерчатая оплетка оберегает его от заломов, ну а длины в 1,8 м вполне достаточно для подключения к ПК.
Интересно, что на сайте и в инструкции характеристики разнятся. Табличные данные взяты с сайта, но, согласно данным инструкции, ресурс переключателей составляет свыше 50 000 000 нажатий, а вес самого устройства — 738 граммов. Как говорится, истина где-то рядом)))
Первое, на что обращаешь внимание, глядя на клавиши KB-G9700, — это шрифт. Стандартное начертание символов в нем сочетается с нестандартным, как в фантастических боевиках. Выглядит интересно, и в то же время привыкать не приходится. В дневное время шрифт читается отлично, ну а ночью выручает подсветка. Раскладка близка к стандартной: только в нижнем ряду справа от пробела клавиша Windows заменена на Fn. В остальном все привычно. Левый Shift по длине меньше правого, но это не критично.Enter двухэтажный. В целом, мы видим некий микс между стандартами раскладки ANSI и ISO.
Надо отметить, что символьные клавиши оказались немного заужены, хотя это и не привело ни к каким проблемам по части набора текста.
Клавиши изготовлены из пластика с шершавым наружным покрытием, поэтому, во-первых, на них совершенно не остается отпечатков пальцев, во-вторых, обеспечивается очень хорошее сцепление.
В KB-G9700 клавиши F-блока вместе с зажатой клавишей FN выполняют различные системные функции: регулируют громкость, управляют воспроизведением плеера. Также с их помощью можно вызывать калькулятор (Fn+F3), активировать поиск (Fn+F2) и открывать Проводник (Fn+F1). Сочетание Fn+F12 блокирует клавишу Win — ни одна игровая клавиатура не обходится без этой возможности.
Подсветка — это то, что отличается KB-G9700 не только от других моделей SVEN, но и от других клавиатур в целом. Настраиваемая RGB-подсветка — это очень крутая вещь, и вдвойне радостно, что она реализована в столь недорогом продукте!
Описывать текстом все возможности свечения KB-G9700 смысла нет, это надо видеть. Отдельно хочется отметить, что всего цветов подсветки восемь, они переключаются сочетанием клавиш FN+PS. А сочетание Fn+Ins переключает режимы работы подсветки, которых 12.
Отдельно регулируется яркость подсветки — сочетанием клавиш Fn+стрелка вверх или FN+стрелка вниз. Скорость подсветки регулируется сочетанием Fn+стрелка влево и Fn+стрелка вправо.
В общем же, подсветка реализована отменно. Жаль только, что управлять ею нельзя через драйвер (KB-G9700 в принципе работает без драйвера), а также нельзя выставлять индивидуальный цвет подсветки для каждой клавиши.
Как уже было сказано в начале, в KB-G9700 используются красные механические переключатели. Обычные пользователи и игроки к ним относятся по-разному, но усредненное мнение такое: красные свитчи представляют собой оптимальный баланс между работой и играми. По внешнему виду и тактильно эти свитчи близки к Cherry MX Red и Kailh Red, но надпись SVEN на них не допускает никаких разночтений.
Красный переключатель считается бесшумным, но в случае KB-G9700 шум присутствует. Конечно, звуковое сопровождение клавиатуры едва ли сравнимо со звуками, издаваемыми печатной машинкой, но данная модель все же не может считаться тихой.
А вот тактильного отклика, как и полагается, нет. Переключатель срабатывает примерно посередине хода, но так как он линейный, все равно клавиша «пробивается» до конца. Нажимаются клавиши легко.
Уже по одной этой характеристике становится понятно, что KB-G9700 лучше всего подходит для шутеров. В принципе, так и есть. Использовать клавиатуру в RPG сложно из-за отсутствия дополнительных клавиш и поддержки макросов. Тем не менее, KB-G9700 можно использовать и в гонках, и в стратегиях, и особенно в Action-играх. Казуальные приложения также никто не отменял.
В работе KB-G9700 настолько же проста и линейна, как ее переключатели. Легкие клавиши облегчают набор больших объемов текста. Вот только громкий звук срабатывания клавиш может понравится не всем домашним.
SVEN KB-G9700 — это определенно лучшая игровая клавиатура SVEN. Все-таки что ни говори, а механика рулит и разруливает! К тому же, здесь реализована отличная RGB подсветка. Радует и внешний вид клавиатуры, и невысокая стоимость. Из минусов отметим несколько уменьшенную площадь клавиш
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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