Механика рулит! Обзор SVEN KB-G9700 — первой механической клавиатуры производителя

Если подложка клавиш, выполненная единой пластиной, металлическая, то сам корпус пластиковый. Впрочем, никаких проблем с этим не возникает, потому что собрано все аккуратно.

Кабель сам по себе хорош. Матерчатая оплетка оберегает его от заломов, ну а длины в 1,8 м вполне достаточно для подключения к ПК.

Количество клавиш 104 Функции быстрого доступа 12, с Fn Ресурс переключателей Свыше 20 000 000 нажатий Размеры изделия 440 х 40 х 158 мм Вес 970 граммов

Интересно, что на сайте и в инструкции характеристики разнятся. Табличные данные взяты с сайта, но, согласно данным инструкции, ресурс переключателей составляет свыше 50 000 000 нажатий, а вес самого устройства — 738 граммов. Как говорится, истина где-то рядом)))

Первое, на что обращаешь внимание, глядя на клавиши KB-G9700, — это шрифт. Стандартное начертание символов в нем сочетается с нестандартным, как в фантастических боевиках. Выглядит интересно, и в то же время привыкать не приходится. В дневное время шрифт читается отлично, ну а ночью выручает подсветка. Раскладка близка к стандартной: только в нижнем ряду справа от пробела клавиша Windows заменена на Fn. В остальном все привычно. Левый Shift по длине меньше правого, но это не критично.Enter двухэтажный. В целом, мы видим некий микс между стандартами раскладки ANSI и ISO.