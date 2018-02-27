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Оператор velcom объявил о подорожании услуг связи

27.02.2018 22:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Оператор velcom объявил о подорожании услуг связи

Оператор velcom анонсировал изменение условий по некоторым тарифным планам.

На большинстве популярных тарифных планов фиксированной связи с 1 марта 2018 года увеличится скорость доступа в интернет в интервале от 3 до 20 Мбит/с. Например, столичные тарифы Домашний 40 и Домашний 60, а также бизнес-тариф Офис 80 станут еще на 20 Мбит/с быстрее. Вместе с повышением скорости доступа данные тарифы будут переименованы в Домашний 60, Домашний 80 и Офис 100, соответственно. Вместе с тем, изменится стоимость услуг на ряде тарифов фиксированной связи и телевидения для частных и корпоративных клиентов – в среднем она увеличится на 9%.

В целях оптимизации тарифной линейки оказание услуг на определенном перечне архивных тарифных планов будет прекращено. Абоненты данных тарифов могут перейти на любой актуальный тариф на общих основаниях. Начиная с 1 марта 2018 г. клиенты, не сменившие тарифный план самостоятельно, автоматически будут переводиться на рекомендованные тарифы.

С 1 апреля 2018 года изменение стоимости произойдет также в отношении услуг мобильной связи. Уровень абонентской платы, стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Республики Беларусь, мобильного интернета, SMS, MMS, единовременных взносов, а также специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц увеличится не более чем на 3%.

Последний раз стоимость мобильной связи оператора velcom изменялась 12 апреля 2017 года. Тогда подорожание составило 9% и коснулось большинства услуг.

 
 
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Оператор velcom анонсировал изменение условий по некоторым тарифным планам. На...

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