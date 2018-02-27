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Vanquish 2 создается эксклюзивно для Xbox One
27.02.2018 21:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Sega занимается разработкой научно-фантастического боевика Vanquish 2. Журналист Маркус Селларс утверждает, что игра создается эксклюзивно для приставки Xbox One. Никаких подробностей о проекте пока нет.
Оригинальная игра была создана силами студии PlatinumGames под руководством Синдзи Миками, который теперь работает под крылом Bethesda. Права на франшизу принадлежат издательству Sega.
Сюжет первой части Vanquish основан на глобальном конфликте США и России, который перерос в вооруженное столкновение за контроль над энергоресурсами. Протагонистом является правительственный агент по имени Сэм Гидеон, уничтожающий смертоносных роботов со сверхчеловеческой скоростью и ловкостью.
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Компания Sega занимается разработкой научно-фантастического боевика Vanquish 2. Журналист Маркус Селларс...
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