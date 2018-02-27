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Vanquish 2 создается эксклюзивно для Xbox One

27.02.2018 21:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sega занимается разработкой научно-фантастического боевика Vanquish 2. Журналист Маркус Селларс утверждает, что игра создается эксклюзивно для приставки Xbox One. Никаких подробностей о проекте пока нет.

Оригинальная игра была создана силами студии PlatinumGames под руководством Синдзи Миками, который теперь работает под крылом Bethesda. Права на франшизу принадлежат издательству Sega.

Vanquish 2 создается эксклюзивно для Xbox One

Сюжет первой части Vanquish основан на глобальном конфликте США и России, который перерос в вооруженное столкновение за контроль над энергоресурсами. Протагонистом является правительственный агент по имени Сэм Гидеон, уничтожающий смертоносных роботов со сверхчеловеческой скоростью и ловкостью.

 
 
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Компания Sega занимается разработкой научно-фантастического боевика Vanquish 2. Журналист Маркус Селларс...

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