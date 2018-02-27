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Кооперативный боевик A Way Out отправлен в печать

27.02.2018 20:23 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Electronic Arts сообщила о завершении разработки боевика A Way Out. Игра полностью готова и отправлена в печать.

A Way Out представляет собой сюжетное кооперативное приключение, предназначенное исключительно для совместного прохождения. История посвящена парням по имени Лео и Винсента, которые затеяли побег из тюрьмы. Играть можно онлайн и в режиме сплит-скрин.

Создателем A Way Out является руководитель шведской студии Hazelight Юсеф Фарес, который ранее сделал платформер Brothers: A Tale of Two Sons.

Релиз игры состоится 23 марта 2018 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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Компания Electronic Arts сообщила о завершении разработки боевика A Way Out. Игра полностью готова и отправлена...

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