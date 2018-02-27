Процессор MediaTek Helio P60 оснащен нейромодулем

Компания MediaTek представила процессор Helio P60, ориентированный на смартфоны среднего уровня.

Производитель утверждает, что это первая однокристальная платформа с многоядерным блоком обработки данных под названием NeuroPilot, который отвечает за реализацию задач искусственного интеллекта.

В состав Helio P60 входит четыре ядра ARM Cortex A73 и четыре ядра ARM Cortex A53 с частотой 2 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G72 MP3 с частотой 800 МГц, который на 70% производительнее и на 25% энергоэффективнее по сравнению с предыдущими чипами P-серии.





Также новинка имеет три процессора для обработки изображений, встроенный модем 4G LTE и двухканальный контроллер LPDDR4x с поддержкой до 8 ГБ оперативной памяти.

Первые смартфоны на базе MediaTek Helio P60 появятся уже в начале второго квартала 2018 года.