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Процессор MediaTek Helio P60 оснащен нейромодулем

27.02.2018 20:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания MediaTek представила процессор Helio P60, ориентированный на смартфоны среднего уровня.

Производитель утверждает, что это первая однокристальная платформа с многоядерным блоком обработки данных под названием NeuroPilot, который отвечает за реализацию задач искусственного интеллекта.

В состав Helio P60 входит четыре ядра ARM Cortex A73 и четыре ядра ARM Cortex A53 с частотой 2 ГГц. За графику отвечает контроллер Mali-G72 MP3 с частотой 800 МГц, который на 70% производительнее и на 25% энергоэффективнее по сравнению с предыдущими чипами P-серии.

Процессор MediaTek Helio P60 оснащен нейромодулем

Также новинка имеет три процессора для обработки изображений, встроенный модем 4G LTE и двухканальный контроллер LPDDR4x с поддержкой до 8 ГБ оперативной памяти.

Первые смартфоны на базе MediaTek Helio P60 появятся уже в начале второго квартала 2018 года.

 
 
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Компания MediaTek представила процессор Helio P60, ориентированный на смартфоны среднего уровня. ...

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