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Nokia планирует войти в пятерку ведущих производителей смартфонов

27.02.2018 19:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Финская HMD Global, выпускающая смартфоны под брэндом Nokia, планирует войти в пятерку ведущих производителей. Об этом сообщил глава компании Флориан Сейш.

По его словам, в ближайшие 3-5 лет Nokia вернется в пятерку ведущих производителей смартфонов в мире. На данный момент компания уже выполнила эту задачу в 15 странах. Каких именно, не уточняется.

Nokia планирует войти в пятерку ведущих производителей смартфонов

В рамках выставки MWC 2018 были представлены смартфоны Nokia 1, Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco, Nokia 6 (2018) и мобильный телефон Nokia 8110 4G. Все они обладают умеренной для своего класса стоимостью и скоро будут доступны на ключевых для компании рынках – в Европе, России, Индии и Индонезии. В США HMD Global перспектив пока не видит, поскольку на местном рынке доминирует iPhone.

 
 
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Финская HMD Global, выпускающая смартфоны под брэндом Nokia, планирует войти в пятерку ведущих...

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