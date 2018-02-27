Nokia планирует войти в пятерку ведущих производителей смартфонов

Финская HMD Global, выпускающая смартфоны под брэндом Nokia, планирует войти в пятерку ведущих производителей. Об этом сообщил глава компании Флориан Сейш.

По его словам, в ближайшие 3-5 лет Nokia вернется в пятерку ведущих производителей смартфонов в мире. На данный момент компания уже выполнила эту задачу в 15 странах. Каких именно, не уточняется.





В рамках выставки MWC 2018 были представлены смартфоны Nokia 1, Nokia 7 Plus, Nokia 8 Sirocco, Nokia 6 (2018) и мобильный телефон Nokia 8110 4G. Все они обладают умеренной для своего класса стоимостью и скоро будут доступны на ключевых для компании рынках – в Европе, России, Индии и Индонезии. В США HMD Global перспектив пока не видит, поскольку на местном рынке доминирует iPhone.