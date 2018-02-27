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Много баса из Bluetooth-колонки: обзор портативной акустики SVEN PS-420
28.02.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В одном из прошлых обзоров мы протестировали портативную акустику SVEN PS-460 – крупную систему, способную раскачать не то что комнату в квартире, а вполне себе настоящий танцпол на дискотеке в местном ДК. Модель SVEN PS-420, о которой сегодня и пойдет речь, не претендует на звание звезды дискотеки, но и ее возможностей с лихвой хватает для развлечений как внутри помещений, так и на открытом воздухе.
А самое главное, пожалуй, это дизайн: SVEN PS-420 выглядит ярче старшей сестры. То есть корпус все такой же черный, но внешнее исполнение иное. В профиль акустика напоминает не то голову человекоподобного робота, не то насекомое.
Такие ассоциации навеяны объемной ручкой и металлической решеткой в форме символа бесконечности.
Расположенный между ручкой и решеткой экран оформлен по типу электронных часов в японских автомобилях. Но это не в упрек будет сказано: информация на дисплее легко читается в любое время дня и ночи.
А еще корпус… Он целиком выполнен из пластика софт-тач, очень приятного на ощупь.
Тут, к слову, можно вспомнить еще одно достоинство пластика софт-тач: на нем не остается отпечатков пальцев, что сплошь и рядом встречается в моделях, оформленных глянцем.
На стол SVEN PS-420 опирается двумя широкими прорезиненными ножками, поэтому к устойчивости на горизонтальной поверхности вопросов никаких. Ну а наличие большой ручки не только упрощает переноску этой Bluetooth-акустики, но и размещение где бы то ни было.
Например, в походе ее можно прикрепить на карабин или повесить на ветку дерева. Главное, чтобы крепление выдерживало нагрузку в районе килограмма – именно столько весит система. А еще активным «аутдорщикам» нельзя забывать о том, что акустика никак не защищена от воды, так что при сплаве по реке лучше прятать ее в водонепроницаемый чехол, а в случае дождя переносить в сухое место. И про отсутствие защиты пассивных излучателей тоже нужно не забывать.
Большой массе SVEN PS-420 можно не удивляться: это акустика помимо широкой функциональности (подробнее об этом – ниже) предлагает сразу четыре (!) излучателя. Активные громкоговорители диаметром 75 мм расположены за той самой металлической сеткой и смотрят вперед, а в торцах корпуса установлено по дополнительному пассивному излучателю. Последние позволяют расширить звуковой диапазон вниз – за счет более глубокого и насыщенного баса.
И баса действительно много. Это можно ощутить в соответствующих композициях. Например, в тех, где присутствует бас-гитара. Самый низкий бас системе не под силу, но субъективно от заявленных 100 Гц SVEN PS-420 уже отыгрывает. Верхи яркие и, пожалуй, несколько акцентированные, а вот средние частоты немного теряются. Тем не менее, для Bluetooth-колонки, пускай и далеко не самой компактной, звучание очень приличное. Напористое и бойкое, оно ничем не хуже акустических систем формата 2.1 начального уровня. Да-да, в комнате квартиры или дома SVEN PS-420 вполне способна заменить собой акустику в деревянном корпусе, работающую от сети. И при этом далеко не факт, что эта малышка уступит настольной акустике по функциональности и удобству работы.
Взаимодействие со SVEN PS-420 облегчает вышеупомянутый экран. Так, в разных режимах на него выводится обозначение источника звука (Bluetooth, AUX), частота радиостанции (FM-приемник), время трека (проигрыватель с флешек и карт памяти). Также есть индикаторы заряда батареи.
Над дисплеем расположен ряд из восьми клавиш, функциональность каждой подписана. Правда, ввиду обилия источников звука, некоторые клавиши выполняют разные функции при активации разных источников. Например, клавиша Play/Pause в режиме FM-приемника запускает автоматический поиск радиостанций. Тем не менее, клавиш вполне достаточно для комфортной работы с акустикой. Более того, отдельная кнопка заведует эквалайзером.
Увы, в SVEN PS-420 нет возможности раздельно регулировать высокие и низкие частоты, как это реализовано в модели PS-460, однако и за четыре предустановки следует разработчикам сказать «спасибо», ведь большинство Bluetooth-колонок, даже немаленьких, и вовсе обходятся без эквалайзера. Здесь же он реализован, и это приятно.
Все разъемы сгруппированы одним блоком на задней панели корпуса акустики. Так, имеется порт microUSB для зарядки системы, порт USB Type-A для флешек и слот для карточек памяти microSD, а также стандартный порт 3,5 мм для проводного подключения к источнику звука. Тут же в одном ряду размещен слайдер, включающий и отключающий систему.
В работе с флешками и картами памяти надо помнить о том, что акустика совместима только с накопителями в файловой системе FAT32. Максимальный объем носителя также регламентирован инструкцией – 32 ГБ. Акустика сразу начинает воспроизводить музыку с накопителя при его подключении – вне зависимости от того, какой режим был выбран до этого.
Максимальная мощность системы составляет 12 Вт – и этого хватает для озвучки помещения площадью около 40 кв.м.
Наконец, несколько слов об автономности. В SVEN PS-420 используется аккумуляторная батарея емкостью 1800 мАч. Полная зарядка гарантирует сутки работы системы при воспроизведении файлов с флешки на среднем уровне громкости. С FM-приемником автономность, само собой, выше, а с Bluetooth – ниже. В целом, системы хватит, чтобы все выходные озвучивать отдых компании из 10 человек на природе.
Заключение
SVEN PS-420 определенно понравилась. Эта портативная акустика не такая громоздкая, как модель PS-460, но при этом она обеспечивает достойное качество звука (бас вообще отличный!) и приличную громкость, достаточную для озвучивания даже больших открытых пространств. Добавим к этом интересный дизайн, массу вариантов подключения звука и по-настоящему умеренную стоимость – и вот перед нами вырисовывается образ идеальной акустической системы для активных людей.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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В одном из прошлых обзоров мы протестировали портативную акустику SVEN PS-460 – крупную систему, способную...
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