Много баса из Bluetooth-колонки: обзор портативной акустики SVEN PS-420

Большой массе SVEN PS-420 можно не удивляться: это акустика помимо широкой функциональности (подробнее об этом – ниже) предлагает сразу четыре (!) излучателя. Активные громкоговорители диаметром 75 мм расположены за той самой металлической сеткой и смотрят вперед, а в торцах корпуса установлено по дополнительному пассивному излучателю. Последние позволяют расширить звуковой диапазон вниз – за счет более глубокого и насыщенного баса.

И баса действительно много. Это можно ощутить в соответствующих композициях. Например, в тех, где присутствует бас-гитара. Самый низкий бас системе не под силу, но субъективно от заявленных 100 Гц SVEN PS-420 уже отыгрывает. Верхи яркие и, пожалуй, несколько акцентированные, а вот средние частоты немного теряются. Тем не менее, для Bluetooth-колонки, пускай и далеко не самой компактной, звучание очень приличное. Напористое и бойкое, оно ничем не хуже акустических систем формата 2.1 начального уровня. Да-да, в комнате квартиры или дома SVEN PS-420 вполне способна заменить собой акустику в деревянном корпусе, работающую от сети. И при этом далеко не факт, что эта малышка уступит настольной акустике по функциональности и удобству работы.

Взаимодействие со SVEN PS-420 облегчает вышеупомянутый экран. Так, в разных режимах на него выводится обозначение источника звука (Bluetooth, AUX), частота радиостанции (FM-приемник), время трека (проигрыватель с флешек и карт памяти). Также есть индикаторы заряда батареи.

Над дисплеем расположен ряд из восьми клавиш, функциональность каждой подписана. Правда, ввиду обилия источников звука, некоторые клавиши выполняют разные функции при активации разных источников. Например, клавиша Play/Pause в режиме FM-приемника запускает автоматический поиск радиостанций. Тем не менее, клавиш вполне достаточно для комфортной работы с акустикой. Более того, отдельная кнопка заведует эквалайзером.