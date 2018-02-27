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Названы самые производительные Android-смартфоны начала 2018 года
28.02.2018 09:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Команда популярного синтетического теста производительности AnTuTu назвала десятку самых производительных Android-смартфонов за январь 2018 года. Об этом
Обозреватель Gizmochina уточняет, что в рейтинг вошли смартфоны, протестированные в новой версии бенчмарка V7.0.1.
На десятой строчке расположился
На восьмой позиции расположился безрамочный
Шестое место —
«Призовые» места достались смартфонам компании Huawei. На третьей строчке расположился Honor V10. Второе место —
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Команда популярного синтетического теста производительности AnTuTu назвала десятку самых производительных Android-смартфонов за январь 2018 года. Об этом сообщает...
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