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Названы самые производительные Android-смартфоны начала 2018 года

28.02.2018 09:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Команда популярного синтетического теста производительности AnTuTu назвала десятку самых производительных Android-смартфонов за январь 2018 года. Об этом сообщает Gizmochina.

Названы самые производительные Android-смартфоны начала 2018 года
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Обозреватель Gizmochina уточняет, что в рейтинг вошли смартфоны, протестированные в новой версии бенчмарка V7.0.1.

На десятой строчке расположился Samsung Galaxy S8+ с результатом в 199 тысяч очков. Девятое место досталось Galaxy Note 8, который набрал 203 тысячи баллов. Отметим, что с точки зрения технических характеристик оба устройства весьма схожи. В Galaxy Note 8 больше оперативной памяти (6 ГБ против 4 ГБ).

На восьмой позиции расположился безрамочный Xiaomi Mi Mix 2. Его результат — 205 тысяч баллов. Седьмое место принадлежит еще одному флагманскому устройству Xiaomi — Mi6 с 206 тысячами очков. Девайсы работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 835.

Шестое место — ZTE Nubia Z17 с результатом в 208 тысяч баллов. За ним следуют OnePlus 5T и OnePlus 5. Они соответственно набрали 210 и 211 тысяч очков. Отметим, что вся тройка базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 835.

«Призовые» места достались смартфонам компании Huawei. На третьей строчке расположился Honor V10. Второе место — Huawei Mate 10, первая позиция — Mate 10 Pro. Их результаты соответственно составляют 212 и 214 тысяч баллов. Важно, что вся тройка работает на фирменном процессоре Kirin 970, который дополняется выделенным NPU-модулем искусственного интеллекта.

 
 
Ссылка на источник 95
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Команда популярного синтетического теста производительности AnTuTu назвала десятку самых производительных Android-смартфонов за январь 2018 года. Об этом сообщает...

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