|
В Минске наблюдали лунное гало
28.02.2018 09:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В ночь с 27 на 28 февраля в Минске и других населенных пунктах наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.
«С 23.30 и до как минимум до часа ночи из Ратомки наблюдал лунное гало. Оно было на редкость ярким и насыщенным», — рассказал астроном-любитель Андрей Лейчик.
В социальных сетях появилось множество фотографий от тех, кто заметил светлую окружность на небе. Гало наблюдали в разных районах Минска, а также в Молодечно и Смолевичах.
Напомним, гало появляется вокруг Луны или Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 27 на 28 февраля в Минске и других населенных пунктах наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии