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В Минске наблюдали лунное гало

28.02.2018 09:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В ночь с 27 на 28 февраля в Минске и других населенных пунктах наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.

В Минске наблюдали лунное гало
Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM / vk.com

«С 23.30 и до как минимум до часа ночи из Ратомки наблюдал лунное гало. Оно было на редкость ярким и насыщенным», — рассказал астроном-любитель Андрей Лейчик.

В социальных сетях появилось множество фотографий от тех, кто заметил светлую окружность на небе. Гало наблюдали в разных районах Минска, а также в Молодечно и Смолевичах.

В Минске наблюдали лунное гало
Минск. Фото: Наша Харьковская! / vk.com
В Минске наблюдали лунное гало
Минск. Фото: Наша Харьковская! / vk.com
В Минске наблюдали лунное гало
Молодечно. Фото: Уладзімір Садоўскі / vk.com

Напомним, гало появляется вокруг Луны или Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.

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Теги: Минск
 
 
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В ночь с 27 на 28 февраля в Минске и других населенных пунктах наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо...

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