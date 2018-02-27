В Минске наблюдали лунное гало

В ночь с 27 на 28 февраля в Минске и других населенных пунктах наблюдался оптический феномен — лунное гало. Вокруг спутника Земли было видно светящееся кольцо довольно большого диаметра.



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM / vk.com

«С 23.30 и до как минимум до часа ночи из Ратомки наблюдал лунное гало. Оно было на редкость ярким и насыщенным», — рассказал астроном-любитель Андрей Лейчик.

В социальных сетях появилось множество фотографий от тех, кто заметил светлую окружность на небе. Гало наблюдали в разных районах Минска, а также в Молодечно и Смолевичах.



Минск. Фото: Наша Харьковская! / vk.com



Минск. Фото: Наша Харьковская! / vk.com



Молодечно. Фото: Уладзімір Садоўскі / vk.com

Публикация от Евгений Довгаль (@evgen_dovgal) Фев 27, 2018 в 1:00 PST

Напомним, гало появляется вокруг Луны или Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.