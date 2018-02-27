На выставке MWC 2018 генеральный директор компании Lenovo Ян Юаньцин намекнул, что производитель может вернуться к выпуску «раскладушек» Motorola RAZR. Об этом пишет Gizmochina.



Изображение: Motorola Mobility / youtube.com

В ответ на вопрос о возможности возрождения бренда Motorola RAZR топ-менеджер заявил: «С новыми технологиями в части гибких экранов вы увидите больше инноваций в нашем дизайне смартфонов. То, что вы описали, будет разработано очень скоро».

Журналисты попытались уточнить, действительно ли речь идет о возрождении RAZR. В ответ генеральный директор заявил: «Думаю, я уже ответил на этот вопрос».

Обозреватель Gizmochina уточняет, что на решение о возрождении RAZR мог повлиять успех обновленных Nokia 3310 и недавнего Nokia 8110 . Раньше Lenovo уже намекала на возвращение легендарной «раскладушки» с помощью ностальгического видео.

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