﻿ Глава Lenovo намекнул на возрождение легендарных "раскладушек" Motorola RARZ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Lenovo намекнул на возрождение легендарных "раскладушек" Motorola RARZ

28.02.2018 10:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На выставке MWC 2018 генеральный директор компании Lenovo Ян Юаньцин намекнул, что производитель может вернуться к выпуску «раскладушек» Motorola RAZR. Об этом пишет Gizmochina.

Глава Lenovo намекнул на возрождение легендарных "раскладушек" Motorola RARZ
Изображение: Motorola Mobility / youtube.com

В ответ на вопрос о возможности возрождения бренда Motorola RAZR топ-менеджер заявил: «С новыми технологиями в части гибких экранов вы увидите больше инноваций в нашем дизайне смартфонов. То, что вы описали, будет разработано очень скоро».

Журналисты попытались уточнить, действительно ли речь идет о возрождении RAZR. В ответ генеральный директор заявил: «Думаю, я уже ответил на этот вопрос».

Обозреватель Gizmochina уточняет, что на решение о возрождении RAZR мог повлиять успех обновленных Nokia 3310 и недавнего Nokia 8110. Раньше Lenovo уже намекала на возвращение легендарной «раскладушки» с помощью ностальгического видео.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные кнопочные телефоны:

 
 
Ссылка на источник 121
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке MWC 2018 генеральный директор компании Lenovo Ян Юаньцин намекнул, что производитель может вернуться к выпуску «раскладушек» Motorola RAZR. Об этом пишет Gizmochina.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Российские военные случайно показали модель будущего авианосца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика