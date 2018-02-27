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Российские военные случайно показали модель будущего авианосца
28.02.2018 10:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Облик нового российского авианосца показали в
Компактный «остров» смещен к корме — как на американском CVN 78 «Джеральд Форд». На кадрах можно разглядеть трамплин, аэрофинишер и три самолетоподъемника. Для нового авианосца в будущем планируется использовать истребители пятого поколения Су-57 К.
Программа строительства авианосца в России обсуждается в России уже не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011−2020 годов.
Прежний проект «Шторм» предусматривал постройку корабля длиной 330 метров, шириной — 40 метров, а осадкой — 11 метров. Скорость авианосца должна была достигать 30 узлов, а авиационное крыло насчитывать до 90 самолетов и вертолетов.
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Облик нового российского авианосца показали в передаче «Военная приемка» ТРК «Звезда», посвященном Главному управлению вооружения (ГУВ). Новая модель значительно...
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