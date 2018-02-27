Российские военные случайно показали модель будущего авианосца

Облик нового российского авианосца показали в передаче «Военная приемка» ТРК «Звезда», посвященном Главному управлению вооружения (ГУВ). Новая модель значительно отличается от представленных ранее концептов Крыловского научного центра (проект «Шторм»).



Перспективный российский авианосец. Фото: navy-korabel.livejournal.com

Компактный «остров» смещен к корме — как на американском CVN 78 «Джеральд Форд». На кадрах можно разглядеть трамплин, аэрофинишер и три самолетоподъемника. Для нового авианосца в будущем планируется использовать истребители пятого поколения Су-57 К.

Программа строительства авианосца в России обсуждается в России уже не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011−2020 годов.



Макет авианосца «Шторм»

Прежний проект «Шторм» предусматривал постройку корабля длиной 330 метров, шириной — 40 метров, а осадкой — 11 метров. Скорость авианосца должна была достигать 30 узлов, а авиационное крыло насчитывать до 90 самолетов и вертолетов.