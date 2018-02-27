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Российские военные случайно показали модель будущего авианосца

28.02.2018 10:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Облик нового российского авианосца показали в передаче «Военная приемка» ТРК «Звезда», посвященном Главному управлению вооружения (ГУВ). Новая модель значительно отличается от представленных ранее концептов Крыловского научного центра (проект «Шторм»).

Российские военные случайно показали модель будущего авианосца
Перспективный российский авианосец. Фото: navy-korabel.livejournal.com

Компактный «остров» смещен к корме — как на американском CVN 78 «Джеральд Форд». На кадрах можно разглядеть трамплин, аэрофинишер и три самолетоподъемника. Для нового авианосца в будущем планируется использовать истребители пятого поколения Су-57 К.

Программа строительства авианосца в России обсуждается в России уже не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011−2020 годов.

Российские военные случайно показали модель будущего авианосца
Макет авианосца «Шторм»

Прежний проект «Шторм» предусматривал постройку корабля длиной 330 метров, шириной — 40 метров, а осадкой — 11 метров. Скорость авианосца должна была достигать 30 узлов, а авиационное крыло насчитывать до 90 самолетов и вертолетов.

 
 
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Облик нового российского авианосца показали в передаче «Военная приемка» ТРК «Звезда», посвященном Главному управлению вооружения (ГУВ). Новая модель значительно...

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