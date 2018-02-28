ASUS представила смартфоны Zenfone 5 Lite, Zenfone 5 и Zenfone 5Z

Компания ASUS официально представила смартфоны Zenfone 5 Lite, Zenfone 5 и Zenfone 5Z. Все они имеют безрамочный дизайн, при этом последние можно легко спутать с iPhone X из-за выемки в верхней части дисплея.

Zenfone 5 Lite располагает 6-дюймовым экраном с разрешением 2160 x 1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 630, 3/4 ГБ оперативно памяти, 32/64 ГБ встроенной флэш-памяти, сдвоенной 16-мегапиксельной тыльной камерой и 20-мегапиксельной фронтальной с сенсором Sony IMX376. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3300 мАч.





Zenfone 5 оснащен 6,2-дюймовым экраном с нестандартным разрешением 2264 x 1080 пикселей, процессором Snapdragon 636, 4/6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенной 12-мегапиксельной тыльной камерой Sony IMX363 с диафрагмой f/1,8 и 8-мегапиксельной фронтальной. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3300 мАч. Также гаджет может похвастаться системой искусственного интеллекта, которая, в частности, улучшает фотографические возможности камеры.





Zenfone 5Z является самым мощным аппаратом в линейке. Он построен на базе процессора Snapdragon 845 и доступен в нескольких конфигурациях: с 4/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственной. Диагональ экрана, камеры и аккумулятор – точно такие же, как и в ASUS Zenfone 5.

Смартфон ASUS Zenfone 5 Lite поступит в продажу в марте, а Zenfone 5 – в апреле. Цены на данные модели пока не объявлены. Флагманский Zenfone 5Z можно будет купить в июне по цене от 479 евро.