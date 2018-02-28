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Процессоры Qualcomm Snapdragon 700 улучшают работу искусственного интеллекта

28.02.2018 11:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Qualcomm официально представила серию процессоров Snapdragon 700 для мобильных устройств. Все они получили движок Artificial Intelligence (AI) Engine, предназначенный для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Точные характеристики новинок пока не объявлены. Информация о производительности также отсутствует. Пока производитель похвастался только 30-процентным увеличением энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением.

Процессоры Qualcomm Snapdragon 700 улучшают работу искусственного интеллекта

Также заявлена поддержка технологии Quick Charge 4.0+, которая позволяет зарядить аккумуляторную батарею емкостью 2750 мАч с 0% до 50% всего за 15 минут.

Кроме этого, новые чипы адаптированы для работы в сверхбыстрых сетях LTE и располагают адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.

Производители смартфонов получат доступ к новым процессорам в первой половине 2018 года.

 
 
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Компания Qualcomm официально представила серию процессоров Snapdragon 700 для мобильных устройств. Все они...

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