Процессоры Qualcomm Snapdragon 700 улучшают работу искусственного интеллекта

Компания Qualcomm официально представила серию процессоров Snapdragon 700 для мобильных устройств. Все они получили движок Artificial Intelligence (AI) Engine, предназначенный для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Точные характеристики новинок пока не объявлены. Информация о производительности также отсутствует. Пока производитель похвастался только 30-процентным увеличением энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением.





Также заявлена поддержка технологии Quick Charge 4.0+, которая позволяет зарядить аккумуляторную батарею емкостью 2750 мАч с 0% до 50% всего за 15 минут.

Кроме этого, новые чипы адаптированы для работы в сверхбыстрых сетях LTE и располагают адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.

Производители смартфонов получат доступ к новым процессорам в первой половине 2018 года.