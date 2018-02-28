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На северном полюсе установилась аномальная "жара"
28.02.2018 16:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На Северном полюсе сейчас полярная ночь, солнце там не взойдет до 20 марта. Обычно на это время года приходятся самые крепкие морозы, однако в последние дни в Арктике установились аномально высокие температуры, пишет
Несколько недель назад примерно в 30 км над Северным полюсом
В результате температура на Северном полюсе повысилась до 2 градусов Цельсия. Это на 30 градусов выше нормы. Для всего региона севернее восьмидесятой широты температура достигла наивысшего уровня, когда-либо зарегистрированного в феврале, и превысила норму на 20 градусов Цельсия.
«Не было ни одного потепления, даже близко похожего на это, — сказал Зак Лабе, ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Ирвайне. — Я был удивлен тем, насколько обширным было это потепление».
«Это сумасшедшая зима, — сказал Алек Петти, ученый-климатолог из NASA. — Я не считаю, что мы преувеличиваем».
В 2017 году ученые
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На Северном полюсе сейчас полярная ночь, солнце там не взойдет до 20 марта. Обычно на это время года приходятся самые крепкие морозы, однако в последние дни...
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