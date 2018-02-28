ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На северном полюсе установилась аномальная "жара"

28.02.2018 16:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На Северном полюсе сейчас полярная ночь, солнце там не взойдет до 20 марта. Обычно на это время года приходятся самые крепкие морозы, однако в последние дни в Арктике установились аномально высокие температуры, пишет The Washington Post.

На северном полюсе установилась аномальная "жара"
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Несколько недель назад примерно в 30 км над Северным полюсом произошло внезапное стратосферное потепление (ВСП). Причина этого явления — в резком торможении планетарных волн, которое вызывает разрушение полярного вихря.

В результате температура на Северном полюсе повысилась до 2 градусов Цельсия. Это на 30 градусов выше нормы. Для всего региона севернее восьмидесятой широты температура достигла наивысшего уровня, когда-либо зарегистрированного в феврале, и превысила норму на 20 градусов Цельсия.

На северном полюсе установилась аномальная "жара"
Температуры в Северном полушарии 25 января. Изображение: University of Maine Climate Re-analyzer
На северном полюсе установилась аномальная "жара"
Среднесуточные температуры в Арктике. Жирная белая линия — средняя температура за все годы наблюдений (с 1952 по 2002). Тонкие линии — температуры за отдельные дни. Красная линия — средние температуры в 2018 году. Изображение: Zack Labe‏ / twitter.com

«Не было ни одного потепления, даже близко похожего на это, — сказал Зак Лабе, ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Ирвайне. — Я был удивлен тем, насколько обширным было это потепление».

«Это сумасшедшая зима, — сказал Алек Петти, ученый-климатолог из NASA. — Я не считаю, что мы преувеличиваем».

В 2017 году ученые пришли к выводу, что стратосферные потепления в Арктике за период с 1980 по 2010 годы стали более частыми и продолжительными. Также они произошли в четыре из пяти последних зим.

Читайте также

На северном полюсе установилась аномальная "жара"
Белорусский климат меняется: метеорологи пересмотрели температурные нормы
На северном полюсе установилась аномальная "жара"
Редкий случай: приговоренный к смерти американец выжил после 12 попыток сделать инъекцию
 
 
Ссылка на источник 175
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Северном полюсе сейчас полярная ночь, солнце там не взойдет до 20 марта. Обычно на это время года приходятся самые крепкие морозы, однако в последние дни...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Процессоры Qualcomm Snapdragon 700 улучшают работу искусственного интеллекта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика