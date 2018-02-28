На Северном полюсе сейчас полярная ночь, солнце там не взойдет до 20 марта. Обычно на это время года приходятся самые крепкие морозы, однако в последние дни в Арктике установились аномально высокие температуры, пишет The Washington Post .



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Несколько недель назад примерно в 30 км над Северным полюсом произошло внезапное стратосферное потепление (ВСП). Причина этого явления — в резком торможении планетарных волн , которое вызывает разрушение полярного вихря .

В результате температура на Северном полюсе повысилась до 2 градусов Цельсия. Это на 30 градусов выше нормы. Для всего региона севернее восьмидесятой широты температура достигла наивысшего уровня, когда-либо зарегистрированного в феврале, и превысила норму на 20 градусов Цельсия.



Температуры в Северном полушарии 25 января. Изображение: University of Maine Climate Re-analyzer



Среднесуточные температуры в Арктике. Жирная белая линия — средняя температура за все годы наблюдений (с 1952 по 2002). Тонкие линии — температуры за отдельные дни. Красная линия — средние температуры в 2018 году. Изображение: Zack Labe‏ / twitter.com

«Не было ни одного потепления, даже близко похожего на это, — сказал Зак Лабе, ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Ирвайне. — Я был удивлен тем, насколько обширным было это потепление».

«Это сумасшедшая зима, — сказал Алек Петти, ученый-климатолог из NASA. — Я не считаю, что мы преувеличиваем».

В 2017 году ученые пришли к выводу , что стратосферные потепления в Арктике за период с 1980 по 2010 годы стали более частыми и продолжительными. Также они произошли в четыре из пяти последних зим.