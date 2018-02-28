|
В марте обладатели подписки PS Plus получат бесплатно Bloodborne и Ratchet & Clank
28.02.2018 21:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Sony опубликовала список игр, которые бесплатно достанутся подписчикам сервиса PS Plus в марте текущего года.
Обладатели PlayStation 4 получат хардкорную ролевую игру Bloodborne, ремейк платформера Ratchet & Clank, ужастик Claire: Extended Cut и аркаду Bombing Busters. А для пользователей PlayStation 3 компания припасла платформер Mighty No. 9 (пользователи PS4 также смогут забрать его бесплатно) и приключенческую игру Legend of Kay Anniversary.
Также сообщается, что с 8 марта 2019 года подписчики PS Plus перестанут получать игры для PS3 и PS Vita. После этой даты бесплатные игры будут выдаваться только пользователям PS4. Все ранее загруженные проекты останутся в персональной библиотеке и будут доступны, пока действует подписка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Sony опубликовала список игр, которые бесплатно достанутся подписчикам...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии