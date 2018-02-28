В марте обладатели подписки PS Plus получат бесплатно Bloodborne и Ratchet & Clank

Компания Sony опубликовала список игр, которые бесплатно достанутся подписчикам сервиса PS Plus в марте текущего года.

Обладатели PlayStation 4 получат хардкорную ролевую игру Bloodborne, ремейк платформера Ratchet & Clank, ужастик Claire: Extended Cut и аркаду Bombing Busters. А для пользователей PlayStation 3 компания припасла платформер Mighty No. 9 (пользователи PS4 также смогут забрать его бесплатно) и приключенческую игру Legend of Kay Anniversary.

Также сообщается, что с 8 марта 2019 года подписчики PS Plus перестанут получать игры для PS3 и PS Vita. После этой даты бесплатные игры будут выдаваться только пользователям PS4. Все ранее загруженные проекты останутся в персональной библиотеке и будут доступны, пока действует подписка.