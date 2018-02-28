AnTuTu назвал самые мощные смартфоны на начало 2018 года

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu назвали десять самых производительных Android-смартфонов по состоянию на январь 2018 года.

Все призовые места достались смартфонам Huawei. Лидером рейтинга стал Mate 10 Pro, который по итогам синтетических тестов набрал 214 тысяч очков, а на втором и третьем местах расположились Mate 10 и Honor V10 с результатами 212,8 и 212,5 тысяч очков соответственно.





Четвертое место занял OnePlus 5 (211 тысяч очков), пятое - OnePlus 5T (210 тысяч очков), шестое – ZTE Nubia Z17 (208 тысяч очков), седьмое – Xiaomi Mi6 (206 тысяч очков), восьмое - Xiaomi Mi Mix 2 (205 тысяч очков).

Последние две строчки достались смартфонам Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S8+. Первый показал результат в 203 тысячи очков, тогда как другой набрал 199 тысяч баллов.