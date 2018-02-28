Разочарование года: белорусам по сниженной цене предложили всего 3 смартфона Xiaomi

Сегодня в 12.00 в интернет-магазине mi-shop.by можно будет купить смартфон Xiaomi Redmi 4A (16 ГБ) за 99 рублей вместо 249 рублей. Но оказалось, что в акции участвует всего три устройства.



Источник: NDTV Gadgets

Изначально представители компании «Бел Смарт Оранж», авторизованного реселлера Xiaomi в Беларуси, отметили , что количество смартфонов на акции ограничено. При этом точное число аппаратов со сниженной ценной в пресс-релизе, полученном в редакции, указано не было.

Из сегодняшней почтовой рассылки с напоминанием о проведении акции выяснилось, что за 99 рублей будет продано всего три Redmi 4A. Мы просим прощения у наших читателей за возможное введение в заблуждение предыдущей заметкой об акции.





Напомним: Xiaomi Redmi 4A — один из самых бюджетных смартфонов производителя. У него пластиковый корпус, 5-дюймовый экран разрешением в 1280 на 720 точек, процессор Snapdragon 425, а также 2 ГБ оперативной и 16 ГБ основной памяти с возможностью расширения картами microSD. Основная камера — 13-мегапиксельная, фронтальная — 5-мегапиксельная.

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