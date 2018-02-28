ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Разочарование года: белорусам по сниженной цене предложили всего 3 смартфона Xiaomi

01.03.2018 11:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в 12.00 в интернет-магазине mi-shop.by можно будет купить смартфон Xiaomi Redmi 4A (16 ГБ) за 99 рублей вместо 249 рублей. Но оказалось, что в акции участвует всего три устройства.

Разочарование года: белорусам по сниженной цене предложили всего 3 смартфона Xiaomi
Источник: NDTV Gadgets

Изначально представители компании «Бел Смарт Оранж», авторизованного реселлера Xiaomi в Беларуси, отметили, что количество смартфонов на акции ограничено. При этом точное число аппаратов со сниженной ценной в пресс-релизе, полученном в редакции,  указано не было.

Из сегодняшней почтовой рассылки с напоминанием о проведении акции выяснилось, что за 99 рублей будет продано всего три Redmi 4A. Мы просим прощения у наших читателей за возможное введение в заблуждение предыдущей заметкой об акции.

Разочарование года: белорусам по сниженной цене предложили всего 3 смартфона Xiaomi

Напомним: Xiaomi Redmi 4A — один из самых бюджетных смартфонов производителя. У него пластиковый корпус, 5-дюймовый экран разрешением в 1280 на 720 точек, процессор Snapdragon 425, а также 2 ГБ оперативной и 16 ГБ основной памяти с возможностью расширения картами microSD. Основная камера — 13-мегапиксельная, фронтальная — 5-мегапиксельная.

Смотрите, сколько стоит Xiaomi Redmi 4A в других интернет-магазинах:

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 12.00 в интернет-магазине mi-shop.by можно будет купить смартфон Xiaomi Redmi 4A (16 ГБ) за 99 рублей вместо 249 рублей. Но оказалось, что в акции участвует всего три...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В марте обладатели подписки PS Plus получат бесплатно Bloodborne и Ratchet & Clank
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика