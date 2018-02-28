Популярное приложение показывает, как вы записаны в контактах друзей. Не нужно его устанавливать

«Шпионское» мобильное приложение позволяет узнать, как вы записаны в телефонных книгах других людей, а заодно получает множество личных данных, которые передаются неизвестной компании. Сервис уже запретили в нескольких странах, однако его популярность — в том числе в Беларуси — продолжает бить рекорды.

Что за GetContact? Это мобильное приложение, которое предлагает определять имена звонящих, не внесенных в телефонную книгу, и блокировать спамеров. Но, похоже, этими функциями никто не пользуется — ведь через приложение можно узнать, как вы или ваши знакомые записаны в телефонных книгах других людей. Есть версии приложения для iOS и Android .