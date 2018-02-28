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БМП "Бумеранг" впервые показали изнутри на видео

01.03.2018 13:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Удобно входить, садиться, разделена на четыре отсека — журналисты телеканала «Звезда» впервые показали на видео изнутри боевую машину пехоты «Бумеранг». Директор компании по разработке и производству платформы «Бумеранг» Александр Красовицкий рассказал, что в машине могут находиться восемь человек в боевом отделении в полном обмундировании, два человека (наводчик и командир) и сам водитель.

Также Красовицкий заметил, что в машине больше места для дополнительного оборудования и инвентаря. К тому же на базе платформы «Бумеранг» будет разработан колесный танк, при этом внутренне он не будет отличаться от БМП.

Если о других разработках, таких как «Армата», «Курганец-25», самоходка «Коалиция — СВ», информации довольно много, то о БМП К-17 почти ничего не пишут.

Известны лишь некоторые ТТХ: запас хода около 800 км, максимальная скорость 100 км/ч, на плаву — 12 км/ч, масса 20−25 тонн, броня — керамическая. Впервые К-17 показали на выставке Russia Arms Expo 2013, увидеть их можно было также на Параде Победы и на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

 
 
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Удобно входить, садиться, разделена на четыре отсека — журналисты телеканала «Звезда» впервые показали на видео изнутри боевую машину пехоты «Бумеранг»....

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