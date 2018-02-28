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Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей в мире
01.03.2018 13:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Авторитетный сервис по оценке и сравнению камер в смартфонах DxOmark
Результат флагмана Galaxy S9+ составляет 99 очков (104 балла при тестировании фотовозможностей и 91 балл при записи видео). Предыдущим рекордсменом в рейтинге сервиса являлся
К основным плюсам Galaxy S9+ при съемке фото представители DxOmark отнесли низкий уровень шума во всех условиях, высокий уровень детализации при фотографировании в помещении, очень быструю и точную автофокусировку, а также правильную цветопередачу и хорошее разрешение кадров даже при 4-кратном увеличении.
При съемке видео основными достоинствами Galaxy S9+ являются яркие цвета, быстрая фокусировка на нужных объектах, хорошее подавление шумов, качественная стабилизация, хорошая экспозиция и быстрый экспозиционный переход.
Напомним: Galaxy S9 и Galaxy S9+ выполнены в корпусах из стекла, оснащаются экранами на 5,8 и 6,2 дюйма, мощнейшим «железом» и аккумуляторами на 3000 и 3500 мАч. Разрешение основного модуля камеры — 12 Мп (изменяющаяся диафрагма, f/1.5 или f/2.4). Фронтальная селфи-камера — 8-мегапиксельная.
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Авторитетный сервис по оценке и сравнению камер в смартфонах DxOmark назвал Samsung Galaxy S9+ лучшим камерофоном в мире.
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