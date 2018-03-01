Huawei, Apple, Xiaomi и LG: что уже известно о главных топовых смартфонах 2018 года

Из-за анонса флагманов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ многие производители отказались от презентации своих топовых смартфонов на выставке MWC 2018 в Барселоне и перенесли их показ на более поздний срок. Мы решили собрать всю имеющуюся информацию о еще не анонсированных флагманских устройствах LG, Huawei, Xiaomi и Apple в один материал.

Xiaomi

27 марта компания Xiaomi представит безрамочный Mi MIX 2S. Скорее всего, новый флагман будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 (2,8 ГГц) вместе с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ собственной памяти. Емкость аккумулятора — 3400 мАч.





По заявлению производителя, в популярном тесте производительности AnTuTu гаджет набирает чуть более 273 тысяч баллов — очень высокий результат.

Кроме того, аппарат оборудуют двойной основной камерой с сенсором Sony IMX363. Фронтальная камера расположится в небольшой выемке в верхней правой части 6,01-дюймового OLED-экрана с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей.





По более ранней информации, смартфон могут оснастить вырезом в верхней части панели, как в iPhone X. Задняя сторона аппарата, вероятно, будет выполнена из керамики.

Основной «фишкой» гаджета станет встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Недавно в Сети появилась «живая» фотография смартфона, косвенно подтверждающая эту особенность.





Еще одной новинкой производителя в этом году должен стать смартфон под названием Mi7. Скорее всего, презентация устройства из-за более раннего анонса Mi MIX 2S состоится только в июне.



Xiaomi Mi7

По последней информации, устройство будет оснащаться 6-дюймовыми экранами производства Samsung, процессором Qualcomm Snapdragon 845, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Предполагаемая емкость аккумулятора с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки составит 3170 мАч.

Кроме того, гаджет получит поддержку систем искусственного интеллекта, вертикальную основную камеру и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Смотрите, сколько стоят нынешние флагманы Xiaomi:

LG

На выставке MWC 2018 компания LG представила лишь обновленный смартфон V30S ThinQ. По информации известного инсайдера Эвана Бласса, анонс полностью нового LG G7 Neo состоится во втором квартале года, который длится с апреля по июнь.





В Сети также появились «живые» фото и небольшое видео, на которых демонстрируется дизайн новинки. Устройство получит уже становящийся трендом «козырек» в верхней части экрана на манер iPhone X и сдвоенную основную камеру.

Обозреватель Gizmochina отмечает , что на некоторых фотографиях выреза в экране не видно. Это происходит из-за того, что интерфейс рабочего стола специально смещается вниз, чтобы «монобровь» меньше бросалась в глаза.





Предполагаемое разрешение первого модуля составляет 16 Мп (f/1.6, оптическая стабилизация), дополнительного — 16 Мп с диафрагмой f/1.9 и широким углом обзора. Разрешение фронтального сенсора — 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев разместится на задней панели корпуса.

К другим возможным техническим характеристикам относится 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением в 3120 на 1440 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. Процессор — Snapdragon 845. Оперативной памяти может быть 4 или 6 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Смотрите, сколько стоят нынешние флагманы LG:

Huawei

Презентация новых флагманских смартфонов компании Huawei состоится 27 марта в Париже. Эван Бласс недавно поделился «живыми» фотографиями двух из них — P20 и P20 Lite.



Huawei P20 Lite

Младшая модификация с приставкой Lite, скорее всего, получит 5,6-дйюмовый экран разрешением в 2250 на 1080 пикселей, а также вырез в верхней части панели. Сканер отпечатков пальцев разместится на задней стороне устройства.

К другим техническим характеристикам относится процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 3520 мАч и операционная система Android 8 Oreo. Разрешение пары основных фотомодулей — 16 Мп, фронтальный сенсор — 8-мегапиксельный.



Huawei P20

«Средней» новинкой станет модель P20. Гаджет оснастят вырезом в верхней части экрана, а также физической клавишей Home на передней стороне устройства со встроенным сканером отпечатков пальцев.

На задней панели разместится двойная основная камера Leica. Ранее сообщалось о тройном фотомодуле. Последний, скорее всего, достанется топовой модификации смартфона с приставкой Pro.



Huawei P20 Pro

Разрешение первого RGB-сенсора составит 12 Мп, второго монохромного — 16 Мп, третьего телефото — 16 Мп. Диафрагма — f/1.8, есть оптическая стабилизация.

По другой информации , разрешение основного модуля камеры P20 Pro (Plus) составит 18 Мп, P20 и P20 Lite — 16 Мп.

Благодаря процессору Kirin 970 с выделенным NPU-чипом искусственного интеллекта Huawei P20 и P20 Pro смогут автоматически улучшать фотографии в зависимости от внешних условий и определять, что находится в объективе камеры. Возможно, модель P20 Pro также оснастят встроенным в дисплей дактилоскопическим сенсором.

Смотрите, сколько стоят нынешние флагманы Huawei:

Apple

В сентябре 2018 года компания Apple, скорее всего, представит три новых смартфона.





Первой новинкой станет 6,1-дюймовая модификация устройства. Предполагаемая емкость аккумулятора — 2850−2950 мАч (на 8,5% больше, чем в нынешнем iPhone X). Скорее всего, аппарат получит систему датчиков TrueDepth для Face ID, лишится технологии 3D Touch, а также будет оснащаться 3 ГБ оперативной памяти и одинарной основной камерой. Примерная цена устройства в США — 700−800 долларов.

Второе устройство — iPhone X Plus с дисплеем на 6,5 дюйма. Девайс получит новый процессор Apple A12, 4 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор емкостью в 3300—3400 мАч. Гаджет также оснастят датчиками TrueDepth для функции Face ID, как в нынешнем поколении iPhone X.

Кроме того, некоторые модификации аппарата могут получить возможность установки одновременно двух SIM-карт. Смартфон также предложат купить в золотом цвете (нынешние iPhone X продаются только в черном и белом вариантах).

Третьим смартфоном в обновленной линейке производителя станет улучшенная версия iPhone X с экраном на 5,8 дюймов. Особых отличий в дизайне от оригинальной модели ждать не стоит. Вероятно, аппарат оснастят 4 ГБ оперативной памяти и процессором Apple A12.



Оригинальный iPhone SE

Возможно, на выставке WWDC 2018 в начале июня производитель также анонсирует новую версию iPhone SE 2.

Скорее всего, диагональ экрана устройства составит 4,2 дюйма (против 4 дюймов в оригинальном iPhone SE, который вышел в 2016 году). Гаджет будет работать на процессоре Apple A10 Fusion, который дополнится 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Возможно, в продаже также появится модель на 128 ГБ.

Важно, что iPhone SE 2 не получит выреза в экране, как в нынешнем iPhone X. Гаджет также оснастят сканером отпечатков пальцев Touch ID второго поколения.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Apple: