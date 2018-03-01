Xiaomi выпустила компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев

Компания Xiaomi в рамках суббренда MIJIA выпустила проводную компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.





Сенсор со сканером отпечатков располагается прямо за роликом. С его помощью можно шифровать локальные файлы на компьютере, а также идентифицировать пользователей в онлайн-банках, электронной почте, веб-сайтах и других учетных записях.

Производитель отмечает, что благодаря дактилоскопическому сенсору больше нет необходимости запоминать пароли.





Чувствительности мышки составляет 1600 dpi. Кроме того, левая и правая клавиши выдерживают до пяти миллионов нажатий. Гаджет можно приобрести за 31 доллар. Продажи в Китае стартуют 15 апреля.

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