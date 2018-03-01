|
Xiaomi выпустила компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев
01.03.2018 14:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Xiaomi в рамках суббренда MIJIA выпустила проводную компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев. Об этом
Сенсор со сканером отпечатков располагается прямо за роликом. С его помощью можно шифровать локальные файлы на компьютере, а также идентифицировать пользователей в онлайн-банках, электронной почте, веб-сайтах и других учетных записях.
Производитель отмечает, что благодаря дактилоскопическому сенсору больше нет необходимости запоминать пароли.
Чувствительности мышки составляет 1600 dpi. Кроме того, левая и правая клавиши выдерживают до пяти миллионов нажатий. Гаджет можно приобрести за 31 доллар. Продажи в Китае стартуют 15 апреля.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные компьютерные мыши и клавиатуры:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Xiaomi в рамках суббренда MIJIA выпустила проводную компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии