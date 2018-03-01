ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi выпустила компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев

01.03.2018 14:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Xiaomi в рамках суббренда MIJIA выпустила проводную компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.

Xiaomi выпустила компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев

Сенсор со сканером отпечатков располагается прямо за роликом. С его помощью можно шифровать локальные файлы на компьютере, а также идентифицировать пользователей в онлайн-банках, электронной почте, веб-сайтах и других учетных записях.

Производитель отмечает, что благодаря дактилоскопическому сенсору больше нет необходимости запоминать пароли.

Xiaomi выпустила компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев

Чувствительности мышки составляет 1600 dpi. Кроме того, левая и правая клавиши выдерживают до пяти миллионов нажатий. Гаджет можно приобрести за 31 доллар. Продажи в Китае стартуют 15 апреля.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные компьютерные мыши и клавиатуры:

 
 
Ссылка на источник 121
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Xiaomi в рамках суббренда MIJIA выпустила проводную компьютерную мышь со встроенным сканером отпечатков пальцев. Об этом сообщает ресурс Gizmochina.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Huawei, Apple, Xiaomi и LG: что уже известно о главных топовых смартфонах 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика