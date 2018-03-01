«Россия остается крупнейшей ядерной державой. Нас никто не слушал, послушайте сейчас», — с такими словами Владимир Путин анонсировал создание новых образцов сверхоружия во время послания Федеральному собранию. 42.TUT.BY собрал самые главные образцы, о которых рассказал российский президент.

«Авангард»

Способный осуществлять глубокое маневрирование, как боковое, так и по высоте, абсолютно неуязвимый для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны комплекс «Авангард» — не научная фантастика, а реально существующий образец вооружения, поступивший в серийное производство.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: army-news.ru

Владимир Путин рассказал, что это еще один вид стратегического оружия России: «Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели практически как метеорит. Как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600−2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется».

Также российский президент отметил, что в силу большой секретности, показать изображение «Авангарда» не представляется возможным.

Возможно, речь идет о гиперзвуковом боевом блоке (объект 4202, изделие 15Ю71), информация о котором раньше просачивалась в СМИ. Максимальная скорость боеголовки составляет 15 чисел Маха, а большая часть ее полета проходит на высоте около 100 км.

Аналитики Jane’s считают , что гиперзвуковой аппарат Ю-71, разработанный в рамках секретной программы «объект 4202», уже не раз прошел испытания — пуски были осуществлены в декабре 2011 года, сентябре 2013, в 2014-м и в феврале 2015 года.

«Сармат»

Ядерные ракеты до сих пор остаются главным козырем в рукаве генералов ведущих армий мира.

Некогда таким козырем для советских военных был ракетный комплекс «Воевода», который на Западе за ужасающую огневую мощь прозвали «Сатаной». В современной России было создано еще более мощное оружие, которое в отличие от «Воеводы» (дальность полета 11 тысяч км) не имеет ограничений по дальности.

Путин рассказал, что «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс: «При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО; дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у „Воеводы“. Боевая часть оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО».

Гиперзвуковое оружие

Путин подтвердил наличие гиперзвукового оружия. «У России такое оружие есть. Уже есть», — сказал президент. Об одной из таких разработок уже доподлинно известно — это ракета «Циркон», скорость которой на марше достигает 8 Махов (примерно, 9792 км/ч).



Фото: Популярная механика

Ракеты «Циркон» могут запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые также используются для ракет «Калибр» и «Оникс».

«Цирконами» будут вооружаться российские атомные суперкрейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Дальность стрельбы «Цирконом», согласно открытым данным , составляет около 400 километров.

Ядерный «Кинжал»

По словам Путина, с 1 декабря 2017 года в Южном военном округе встал на дежурство уникальный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал».



Изображение: Россия 24

«Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета. Это позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды», — рассказал российский президент.

Подводный беспилотник с ядерным оружием

Эту разработку Путин назвал «просто фантастикой». По его словам, в России созданы уникальный подводный аппарат, способный двигаться на большой глубине.

«Я бы сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальной дальности со скоростью кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей», — подчеркнул он.



Фото: bmpd.livejournal.com

Такой аппарат может снабжаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, поэтому способен уничтожать широкий спектр целей: от объектов инфраструктуры до авианосных группировок. Российский президент рассказал, что многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата был завершен в декабре 2017 года.

Путин подчеркнул, что ядерная установка отличается малыми габаритами: при объеме в сто раз меньше, чем у современных атомных подводных лодок, она имеет большую мощность и в двести раз меньшее время выхода на боевой режим.

В конце политик резюмировал, что по результатам испытаний появилась возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности.



Докладе американских военных, в котором фигурирует подводный межконтинентальный беспилотник «Статус-6». Фото: vk.com/bolshayaigra

Скорее всего, Путин говорил о подводном ядерном оружии под названием «Океанская многоцелевая система «Статус-6». Частью системы «Статус-6» является беспилотный подводный робот, представляющий собой гигантскую глубоководную высокоскоростную торпеду с ядерной боеголовкой. Дальность ее действия — 9977 км, максимальная скорость 56 узлов. Не так давно его существование подтвердил Пентагон.

Оружие, о котором ничего не известно

В своей речи Владимир Путин также рассказал о разработке таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели, а значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны.

Как оно выглядит и что это за оружие — неизвестно, можно только теряться в догадках, учитывая высочайший уровень секретности.

Другой суперсекретной новинкой стала малогабаритная сверхмощная ядерная установка, которая может быть помещена в крылатую ракету, что обеспечит последней практически неограниченную дальность полета и неуязвимость от систем ПВО и ПРО.

«Низколетящая малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО», — рассказал Путин.

Оружие на новых физических принципах

Владимир Путин также затронул тему оружия, созданного на новых физических принципах. По его словам, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия, причем это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства.



Лазерная установка. Фото: vk.com/bolshayaigra_war

«С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности», — отметил российский президент.