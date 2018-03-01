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В видео о ракете "Сармат" на послании Путина использовали кадры 11-летней давности

01.03.2018 18:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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1 марта Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и рассказал о новейшем российском оружии. Во время обращения показали анимацию о принципе действия новейшей ракеты «Сармат». Эти же кадры использовались в документальном фильме «Первого канала» о ракете Р-36М2 «Воевода» более, чем 10-летней давности.

В видео о ракете "Сармат" на послании Путина использовали кадры 11-летней давности
Изображение: youtube.com

Вот отрывок из сегодняшнего послания президента России:

А вот фильм «Первого канала», выпущенный в 2007 году:

Анимация показывает момент, когда от головной части отделяются ядерные блоки для последующего наведения и удара по выбранной цели. В фильме 2007 года демонстрируется, как ракета Р-36М2 уничтожает побережье Флориды. В обновленный ролик про «Сармат» попала только первая половина этой анимации, где разрушений не видно.

Ракету «Сармат» называют преемницей «Воеводы». Обе ракеты в классификации НАТО называют «Сатаной»: «Воеводу» — Satan, а «Сармат» — Satan-2. Обе ракеты оснащены разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Поэтому схема, показанная на кадрах 11-летней давности справедлива и для российской новинки.

Напомним, что Путин рассказал, что «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс: «При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО; дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у „Воеводы“. Боевая часть оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО».

 
 
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1 марта Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и рассказал о новейшем российском оружии. Во время обращения показали анимацию о принципе действия...

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