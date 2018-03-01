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Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей

01.03.2018 20:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Специалисты DxOMark оценили новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9+. Гаджет был признан лучшим камерфоном на сегодняшний день.

В фотографическом тесте сдвоенная камера Galaxy S9+ набрала рекордные 104 балла, а за качество видеосъемки она получил 91 балл. Общий результат составил 99 баллов, что соответствует первому месту в рейтинге DxOMark. Для сравнения, на втором месте находится Google Pixel 2 с показателем 98 баллов, на третьем – iPhone X с 97 баллами.

Камера Samsung Galaxy S9+ признана лучшей

Специалисты утверждают, что у камеры Galaxy S9+ нет слабых мест. Она демонстрирует отличные результаты в большинстве сценариев, в том числе в условиях слабой освещенности. Качество размытия фона на портретных снимках намного лучше, чем у конкурентов. Однако артефакты все-таки присутствуют.

 
 
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Специалисты DxOMark оценили новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S9+. Гаджет был признан лучшим камерфоном...

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