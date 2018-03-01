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Аудитория Spotify вдове превышает количество подписчиков Apple Music

01.03.2018 19:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Музыкальный сервис Spotify подал заявку для первичного размещения акций. Согласно приложенным к ней документам, на сегодняшний день сервис имеет 71 миллион платных подписчиков, а количество ежемесячно активных пользователей составляет более 159 миллионов человек. Для сравнения, конкурирующий Apple Music пока собрал только 36 миллионов меломанов.

В прошлом году Spotify заработал $5 миллиардов, тогда как в 2016 году выручка находилась на уровне $3,6 миллиарда. Несмотря на это сервис является сильно убыточным. В 2017 году чистый убыток составил $1,5 миллиарда. Правда, из этой суммы $1 миллиард пришелся на единоразовую выплату в рамках сделки с Tencent.

Аудитория Spotify вдове превышает количество подписчиков Apple Music

Прочие убытки связаны с тем, что сервис отчисляет 80% полученных средств исполнителям и издателям, а остальное направляет на развитие бизнеса.

 
 
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Музыкальный сервис Spotify подал заявку для первичного размещения акций. Согласно приложенным к ней...

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