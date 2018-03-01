|
Twitter разрешил сохранять сообщения в «закладки»
01.03.2018 19:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Сервис микроблогов Twitter официально запустил новую функцию под названием Bookmarks, которая позволяет сохранять сообщения пользователей в закладки. Новшество уже доступно пользователям компьютеров и мобильных устройств.
В отличии от «лайков» все закладки являются полностью приватными. Посмотреть их содержимое может только владелец учетной записи. При этом авторы оригинальных сообщений не получают никаких уведомлений о том, что их посты были кем-то сохранены.
На сегодняшний день ежемесячное количество пользователей Twitter составляет 330 миллионов человек. За год аудитория увеличилась всего на 4%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис микроблогов Twitter официально запустил новую функцию под названием Bookmarks, которая позволяет...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии