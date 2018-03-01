Twitter разрешил сохранять сообщения в «закладки»

Сервис микроблогов Twitter официально запустил новую функцию под названием Bookmarks, которая позволяет сохранять сообщения пользователей в закладки. Новшество уже доступно пользователям компьютеров и мобильных устройств.

В отличии от «лайков» все закладки являются полностью приватными. Посмотреть их содержимое может только владелец учетной записи. При этом авторы оригинальных сообщений не получают никаких уведомлений о том, что их посты были кем-то сохранены.





На сегодняшний день ежемесячное количество пользователей Twitter составляет 330 миллионов человек. За год аудитория увеличилась всего на 4%.