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Twitter разрешил сохранять сообщения в «закладки»

01.03.2018 19:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Сервис микроблогов Twitter официально запустил новую функцию под названием Bookmarks, которая позволяет сохранять сообщения пользователей в закладки. Новшество уже доступно пользователям компьютеров и мобильных устройств.

В отличии от «лайков» все закладки являются полностью приватными. Посмотреть их содержимое может только владелец учетной записи. При этом авторы оригинальных сообщений не получают никаких уведомлений о том, что их посты были кем-то сохранены.

Twitter разрешил сохранять сообщения в «закладки»

На сегодняшний день ежемесячное количество пользователей Twitter составляет 330 миллионов человек. За год аудитория увеличилась всего на 4%.

 
 
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