В Overwatch появился новый герой поддержки

Компания Blizzard анонсировала нового персонажа для командного боевика Overwatch.

Бригитта Линдхольм — младшая дочь Торбьорна и искательница приключений. Она путешествует в компании своего крестного отца Райнхардта Вильгельма, и вместе они защищают тех, кто не может постоять за себя сам. Когда-то Бригитта просто чинила доспехи Райнхардта, но со временем поняла, что не все повреждения можно исправить кузнечным молотом. Ей все больше хотелось самой приносить настоящую пользу. Понемногу она переняла боевой опыт крестного и втайне собрала себе собственный доспех. Теперь они вместе сражаются на передовой, где способностям Бригитты находится куда лучшее применение.

Инженерные умения Бригитты превращают ее в несгибаемого героя поддержки. Она способна удерживать позицию, лечить союзников и снабжать их броней одновременно. Ее основное оружие — ракетный цеп, широкий взмах которым может поразить нескольких противников за раз. «Хлесткий удар» позволяет Бригитте швырнуть цеп вперед, что наносит урон противникам вдалеке и отталкивает их. Благодаря же пассивному навыку «Воодушевление» каждый удар Бригитты лечит союзников поблизости.

Способность «Персональный барьер» разворачивает перед Бригиттой энергетический щит, поглощающий долю урона и защищающий союзников за ее спиной. Когда барьер поднят, Бригитта может использовать «Удар щитом» и сделать выпад вперед, который оглушит первого врага, оказавшегося на пути. Мастерство инженера позволяет ей создавать ремкомплекты, которые мгновенно лечат раненых союзников и обеспечивают броней соратников с максимумом здоровья. Собравшись с силами, Бригитта может применить суперспособность «Общий сбор» — этот настойчивый призыв наделяет союзников поблизости броней и увеличивает скорость передвижения Бригитты, что позволяет ей вести товарищей в битву.