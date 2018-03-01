Detroit: Become Human выйдет 25 мая

Интерактивный триллер Detroit: Become Human поступит в продажу 25 мая текущего года. Об этом официально сообщил глава студии Quantic Dream Дэвид Кейдж.

Действие Detroit: Become Human происходит в Детройте будущего, где активно используются человекоподобные роботы. Разработчики хотят рассказать историю о том, что значит быть человеком и каково это оказаться в шкуре андроида.





Одним из протагонистов игры является робот по имени Кара, который изо всех сил пытается найти свое место в мире, где андроиды все еще не имеют сознания и рассматриваются в качестве практических инструментов для улучшения человеческого комфорта.

Напомним, что Detroit: Become Human является одни из главных эксклюзивов для PlayStation 4.