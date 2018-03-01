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Анонсировано «легендарное» издание файтинга Injustice 2
01.03.2018 18:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компании Warner Bros. анонсировала «легендарное» издание файтинга Injustice 2, которое поступит в продажу 27 марта для PlayStation 4, Xbox One и PC.
Injustice 2. Legendary Edition включает основную игру, а также все ранее выпущенные загружаемые дополнения с персонажами (черепашки-ниндзя, Дарксайд, Красный Колпак, Старфайр, Саб-Зиро, Черная Манта, Рэйден, Хеллбой, Атом, Чаровница) и альтернативные облики (Пауэргерл, Обратный Флэш, Джон Стюарт, Черная Молния, Матрица).
Injustice 2 продолжает историю, начатую в Injustice: Gods Among Us, в которой Бэтмен и его союзники стремились восстановить справедливость в тоталитарном обществе, возглавляемом Суперменом. В этом хаосе рождается новая угроза, которая поставит Землю на грань выживания. Средняя оценка сиквела составляет 87 баллов.
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Компании Warner Bros. анонсировала «легендарное» издание файтинга Injustice 2, которое поступит в продажу...
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