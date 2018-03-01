Главком ВКС России рассказал про новую ракету, о которой говорил Путин

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин рассказал о характеристиках и возможностях новейшей гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал», сообщает «Российская газета».



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По его словам, полет ракеты к цели занимает несколько секунд, что исключает перехват «Кинжала» средствами ПВО. Длина Х-47М2 около трех метров, внешне ее отличает выступающий в нижней части воздухозаборник прямоточного воздушно-реактивного двигателя — схожая компоновка используется на новейших стратегических ракетах Х-101. Скорость боеприпаса превышает 4 Маха, дальность полета 2000 километров. Одним из носителей нового оружия является истребитель пятого поколения Су-57.

Принцип действия ракеты следующий: высокоскоростной самолет-носитель доставляет аэробаллистическую ракету в район сброса за считаные минуты. Далее маршевый двигатель разгоняет боеприпас до гиперзвуковой скорости за секунды.

На конечном участке траектории включается всепогодная головка самонаведения, она обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток.

«Кинжал» проходит опытно-боевую эксплуатацию в Южном военном округе на перехватчиках МиГ-31БМ с 1 декабря 2017 года. Генерал-полковник подчеркнул, что маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО и ПРО.