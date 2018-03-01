Как грузовик ГАЗ-66 выбросили из самолета над Витебском

Силы специальных операций 28 февраля провели учения по десантированию тяжелой воздушно-десантной техники. Грузовик ГАЗ-66 массой 6120 килограммов был сброшен с парашютом с высоты 600 метров из самолета ИЛ-76МД.

Учения прошли на базе 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. TUT.BY наблюдал за этой сложнейшей операцией.

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В тестировании была задействована парашютная платформа П-7 с многокупольной парашютной системой МКС-5−128Р, новинка, которая поступила на вооружение спецназа в декабре прошлого года. Два месяца военным спецназовцам потребовалось для освоения нового снаряжения и техники.

Командир войсковой части 06752 полковник Андрей Лукьянович, который был за штурвалом Ил-76МД рассказал, что крайняя такая тренировка была в 2005 году.

Сложность десантирования заключается в том, что необходимо больше времени на подготовку: каждый в экипаже должен строго понимать, что он делает в каждый момент времени, особенно при возникновении нештатных случаев в полете. Также необходимо исключить возможность десантирования груза вне заданной площадки.



Андрей Лукьянович. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Летчик должен обязательно учитывать метеообстановку на площадке, куда десантируется груз, его характер и количество. Кроме этого, в процессе выброски происходит движение груза по грузовой кабине самолета, что обязывает летчика своевременно и точно реагировать на изменения центровки, в процессе выхода десантируемой техники за обрез грузовой кабины точными движениями штурвала парировать характерный „клевок“ самолета», — пояснил Андрей Лукьянович.