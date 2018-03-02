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Редкий случай: женщина оказалась собственным близнецом

02.03.2018 14:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Близнецы часто чувствуют особую связь. Американская певица Тейлор Мюль оказалась связана со своим близнецом намного крепче, чем ожидала. О существовании своей сестры девушка узнала благодаря необычному родимому пятну, рассказывает Livescience.

Редкий случай: женщина оказалась собственным близнецом
Фото: taylormuhl.com

Одна из сторон живота и спины девушки отличается по цвету от другой. Есть и другие странности. «Все, что находится с левой стороны моего тела, немного больше, чем с правой, — пишет она в своем блоге. — Слева во рту у меня двойной зуб, а еще аллергия на продукты, лекарства, украшения и укусы насекомых».

Уже будучи взрослой, Мюль узнала, что у нее химеризм. Это редкое состояние, при котором в одном организме есть генетически разнородные клетки. У девушки тетрагаметный химеризм. Это значит, что в утробе ее матери были две яйцеклетки, оплодотворенные двумя сперматозоидами. Две зиготы слились и сформировали единый эмбрион.

«Трудно предсказать, как это проявится и какие ткани будут затронуты в большей мере, — пояснила Livescience доктор Броча Таршиш, клинический генетик из Детского госпиталя Майями. — Обычно одна линия клеток превалирует над другой, поэтому люди в итоге получают большую часть клеток с одним набором ДНК, а не оказываются разделены пополам».

Близнец Мюль был ее сестрой, поэтому слияние не повлияло на половые признаки. Однако клетки ее иммунной системы и крови имеют два набора ДНК. Это объясняет цветовые различия кожи и аутоиммунную реакцию: клетки одного близнеца воспринимают клетки другого как чужие.

Химеризм считается редким состоянием, у людей зарегистрировано всего около ста таких случаев. Обычно с таким состоянием можно жить без особых сложностей, иногда химеризм становится причиной курьезов. Например, в 2006 году американке Лидии Фейрчайлд пришлось доказывать, что она является матерью собственных детей: из-за присутствия чужой ДНК в ее крови анализ опровергал их родственную связь.

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