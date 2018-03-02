|
Редкий случай: женщина оказалась собственным близнецом
02.03.2018 14:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Близнецы часто чувствуют особую связь. Американская певица Тейлор Мюль оказалась связана со своим близнецом намного крепче, чем ожидала. О существовании своей сестры девушка узнала благодаря необычному родимому пятну, рассказывает
Одна из сторон живота и спины девушки отличается по цвету от другой. Есть и другие странности. «Все, что находится с левой стороны моего тела, немного больше, чем с правой, —
Уже будучи взрослой, Мюль узнала, что у нее химеризм. Это редкое состояние, при котором в одном организме есть генетически разнородные клетки. У девушки тетрагаметный химеризм. Это значит, что в утробе ее матери были две яйцеклетки, оплодотворенные двумя сперматозоидами. Две зиготы слились и сформировали единый эмбрион.
«Трудно предсказать, как это проявится и какие ткани будут затронуты в большей мере, — пояснила Livescience доктор Броча Таршиш, клинический генетик из Детского госпиталя Майями. — Обычно одна линия клеток превалирует над другой, поэтому люди в итоге получают большую часть клеток с одним набором ДНК, а не оказываются разделены пополам».
Близнец Мюль был ее сестрой, поэтому слияние не повлияло на половые признаки. Однако клетки ее иммунной системы и крови имеют два набора ДНК. Это объясняет цветовые различия кожи и аутоиммунную реакцию: клетки одного близнеца воспринимают клетки другого как чужие.
Химеризм считается редким состоянием, у людей зарегистрировано всего около ста таких случаев. Обычно с таким состоянием можно жить без особых сложностей, иногда химеризм становится причиной курьезов. Например, в 2006 году американке Лидии Фейрчайлд
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Близнецы часто чувствуют особую связь. Американская певица Тейлор Мюль оказалась связана со своим близнецом намного крепче, чем ожидала. О существовании своей...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии