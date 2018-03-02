Lenovo рекомендует: ТОП 6 полезных подарков к 8 Марта

Приближается праздник 8 Марта, который ознаменует приход настоящей весны нежным ароматом мимозы, тюльпанами всевозможных расцветок и счастливыми женскими улыбками. Не успели выбрать подарки? Это вовсе не означает, что нужно бежать в ближайший универмаг и покупать то, что первым подвернется под руку. Очередным шарфиком, сережками и тем более косметическим набором давным-давно никого не удивишь. Компания Lenovo предлагает подборку функциональных и полезных гаджетов, которые точно пригодятся современной девушке.





Планшет YOGA Tab 3 Plus – любительницам готовить

Легкий, изящный планшет YOGA Tab 3 Plus подойдет тем, кто любит готовить. Устройство можно удобно расположить на столе с помощью устойчивой подставки или повесить на стену – для этого предусмотрена специальная «петелька». Таким образом, нужный рецепт всегда будет перед глазами. Кроме того, во время готовки можно смотреть любимый сериал.

К слову, планшет способен работать без подзарядки целых 18 часов – этого с лихвой хватит на несколько сезонов. Корпус имеет влагозащитное покрытие – то что нужно для использования на кухне во время кулинарных экспериментов.





Этим достоинства планшета не ограничиваются: YOGA Tab 3 Plus весит всего 630 граммов, его удобно носить с собой в дамской сумочке, брать на работу, учебу или в путешествие. Динамики JBL воспроизводят глубокий, объемный звук – совсем как в домашнем кинотеатре. Дисплей диагональю 10,1 дюйма с разрешением QHD воспроизводит яркое, насыщенное, живое изображение. Смотреть фильмы – одно удовольствие!

Ноутбук IdeaPad 320 – для бизнес-леди

15-дюймовый Lenovo IdeaPad 320 – ноутбук в тонком прочном корпусе – идеальный вариант для бизнес-леди, которая не расстается с компьютером ни на минуту. Забудьте скучный серый цвет: можно выбрать платиновый, коралловый, сливовый, синий или белоснежный лэптоп.





Износостойкое покрытие корпуса устойчиво к бытовым повреждениям – ноутбук всегда будет выглядеть красиво и аккуратно. Эргономичная сенсорная панель тачпада обеспечивает удобное управление с помощью жестов тремя и более пальцами. Ноутбук может быть оборудован сканером отпечатков пальцев, благодаря которому вход в систему занимает всего пару секунд. Кроме того, сканер защищает данные гораздо надежнее, чем обычный пароль. Благодаря антибликовому дисплею работать удобно даже при ярком солнце.

Мультимедийный планшет YOGA Tab 3 10 – для любительниц кино

В планшете YOGA Tab 3 10 установлена камера с разрешением 8 Мп, которую можно поворачивать на 180 градусов и ловить в объектив редкие кадры. Система контроля жестами позволяет делать фотографии одним взмахом руки. Планшет можно использовать в четырех режимах: книга, клавиатура, консоль и картина. YOGA Tab 3 10 поддерживает технологию Lenovo AnyPen, которая определяет любое токопроводящее устройство как стилус. Этой возможностью удобно пользоваться для создания заметок и зарисовок. С возможностью работы до 18 часов без подзарядки вы сможете посмотреть два сезона вашего любимого сериала от начала и до конца.





YOGA Book – для творческих натур

YOGA Book комплектуется изящным цифровым стилусом Real Pen, с помощью которого можно делать рукописные заметки и рисовать, как на холсте, на специальной сенсорной панели. Планшет мгновенно оцифровывает записи – пользователь может просматривать их прямо в процессе создания. Стилус распознает 2048 нажатий, а по ощущениям напоминает обыкновенный карандаш. Механизм поворота дисплея на 360 градусов позволяет работать с YOGA Book в четырех режимах: Create Mode – для заметок и рисования, Browse Mode – для работы с офисными приложениями и навигации в интернете, Watch Mode – для просмотра фильмов и Type Mode – для использования в качестве ноутбука.





Набирать текст удобно с помощью уникальной сенсорной клавиатуры Halo, которую можно включать и выключать, переходя в режим панели для рисования. Благодаря тактильной отдаче ощущения при наборе текста получаются максимально естественными. Гаджет отлично подойдет креативным девушкам, которые любят визуализировать свои мысли буквально на ходу.

Планшет Lenovo Tab 4 10 Plus – для счастливых мам

Lenovo Tab 4 10 Plus — мощный и невероятно прочный 10,1-дюймовый планшет, в котором каждый член семьи может создать собственную учетную запись с индивидуальными настройками и работать в удобном для него режиме.





Гаджет выдержит детские эксперименты! Двойная защита предотвращает появление царапин и трещин на экране. Специальный эккаунт доступен по отпечатку пальца и паролю, поэтому родители могут обезопасить свое чадо от небезопасного контента и даже следить за временем использования планшета. А сами мама и папа могут наслаждаться всеми возможностями многофункционального устройства, которое поможет в работе или в домашних хлопотах. И на e-mail ответить, и рецепт на кухне показать хозяйке – с этим планшетом современная девушка может стать еще успешнее!

Технология Dolby Atmos гарантирует живое, объемное звучание, а дисплей воспроизводит яркое и сочное изображение с широкими углами обзора – идеально для семейных кинопросмотров!





Трансформер Miix 310 – для путешественниц и активных девушек

Miix 310 – это устройство 2-в-1: мощный персональный компьютер и мобильный планшет. Как такое возможно? Гаджет оборудован четырехъядерным процессором, поддерживает сети LTE – доступ в интернет возможен в любом месте, где доступна сотовая связь. Предусмотрена съемная клавиатура: дома удобно работать в режиме ПК, а в поездке отсоединять «клавиши» и использовать Miix 310 как компактный планшет, который займет минимум места в рюкзаке или дамской сумочке.





Полного заряда аккумулятора хватает на 10 часов непрерывного просмотра видео в превосходном качестве – в автобусе или поезде не придется искать розетку. В устройстве есть фронтальная камера с разрешением 2 Мп и камера с разрешением 5 Мп на задней панели – с их помощью удобно общаться с друзьями и демонстрировать качественные фотографии, находясь в путешествии.

Полезный гаджет не будет пылиться на полке – функциональное устройство пригодится его счастливой обладательнице в офисе, дома, в путешествии. Трансформер подойдет как для комфортной работы, так и для развлечений и реализации творческих идей.