Чем Galaxy S9 лучше Galaxy S8: полный обзор главных смартфонов Samsung 2018 года

Неделю назад компания Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Гаджеты получили обновленные камеры с изменяющейся диафрагмой, мощнейшее «железо» и практически не изменившийся с прошлого года дизайн. Мы решили выяснить, в чем новинки лучше предшествующих Galaxy S8 и стоит ли на них обновляться обладателям более старых моделей.





Выглядят почти так же, как Galaxy S8

На первый взгляд, новые Galaxy S9 и Galaxy S9+ практически не отличаются от своих предшественников. Задние и передние панели выполнены из закаленного стекла, каркас металлический.



Спереди Galaxy S9, сзади Galaxy S8

В наличии также защита от воды и пыли по стандарту IP68. Это значит, что новинки можно погружать на глубину более 1 метра на 30 минут.





Представители Samsung заявляют, что в «девятках» несущая панель выполнена из более устойчивого к деформациям металла. В теории, грани теперь должны меньше царапаться и скалываться при ударах и падениях. Этот момент мы решили не проверять.



Сверху Galaxy S9, снизу Galaxy S8

Круто, что в Galaxy S9 и Galaxy S9+ грани изготавливаются из металла с матовым покрытием. В предшествующих Galaxy S8 они были глянцевыми (см. фото выше). Кроме того, в новинках используется утолщенное стекло Gorilla Glass 5. Это также должно положительно сказаться на устойчивости смартфонов к появлению трещин.



Слева Galaxy S9+, справа Galaxy S9

Менее очевидные изменения: в сравнении с прошлогодними Galaxy S8 клавиши питания, регулировки громкости и вызова Bixby теперь чуть толще и располагаются немного выше — так до них легче дотянуться, держа устройства в одной руке.

К тому же, Galaxy S9 и Galaxy S9+ стали чуть короче и толще предшественников. Вес также увеличился и составляет 163 и 189 граммов (против 155 и 173 граммов в Galaxy S8 и Galaxy S8+).

«Младшим» Samsung Galaxy S9 за счет вытянутого 5,8-дюймового экрана легко управлять одной рукой. Увеличенный Galaxy S9+ с дисплеем на 6,2 дюйма в этом плане менее удобен, однако по сравнению с Galaxy S8+ ситуация улучшилась за счет уменьшенных рамок сверху и снизу.



Слева Galaxy S8+, справа Galaxy S9+

По просьбе пользователей

Среди более важных нововведений — поменявший свое расположение дактилоскопический сенсор. Теперь он находится под модулями основной камеры, а не справа от них. На презентации нам рассказали, что это сделано по просьбе пользователей.



Слева Galaxy S8+, справа Galaxy S9+

Здорово, что сейчас сканер отпечатков сразу ложится под указательный палец, да и глазок камеры заляпать сейчас сложнее. Особых проблем со скоростью разблокировки или точностью распознавания владельца нам заметить не удалось — всё работает очень быстро, на уровне других флагманских аппаратов.

Обновленная разблокировка «лицом»

Кроме того, смартфоны можно разблокировать функцией Intelligent Scan, которая совмещает распознавание лица и радужки глаза. Режим исправно работает даже при недостатке света, но срабатывает достаточно неторопливо (по ощущениям, на этот процесс уходит больше секунды).

В том же OnePlus 5T разблокировка по лицу срабатывает практически мгновенно. В сравнении с iPhone X скорость распознавания на Galaxy S9 сравнимая.



Слева Galaxy S9, справа Galaxy S9+

Хороший стереозвук, но это не переносная колонка

К плюсам Galaxy S9 и Galaxy S9+ также относятся стереодинамики AKG. Максимальной громкости спикеров с лихвой хватает, чтобы не пропустить входящий звонок на улице. За счет стереоэффекта с ними также приятно смотреть фильмы или видео в YouTube.

При этом в качестве переносных динамиков для прослушивания музыки новые Galaxy S9 использовать достаточно сложно — мультимедийным спикерам немного не хватает басов.





Со звуком из наушников, которые подключаются к аппаратам через «классический» 3,5-мм разъем в нижней части корпуса, у новых флагманов проблем нет. Мелодии хорошо детализированы по низким, средним и высоким частотам.

Кроме того, в комплекте со смартфонами поставляется проводная гарнитура от AKG. Как для комплектных наушников, они звучат достаточно неплохо и точно не уступают по качеству EarPods от компании Apple.

У нас будут продаваться двухсимочники





Как и в прошлых моделях смартфонов серии Galaxy S, новинки позволяют установить одновременно две nanoSIM-карты или одну «симку» плюс карту памяти формата microSD объемом до 400 ГБ.

Отметим, что в «почти флагманских» моделях Samsung Galaxy A8 (читайте наш обзор ) используются выделенные слоты для SIM-карт и карт памяти, что позволяет использовать их одновременно. Почему подобного решения нет в топовых смартфонах компании, остается только догадываться.

Мощнейшее «железо»

Смартфоны, которые скоро начнут официально продаваться в Беларуси, базируются на процессоре Exynos 9810. Оперативной памяти в Galayx S9 — 4 ГБ, в Galaxy S9+ соответственно 6 ГБ. Более подробные технические характеристики смотрите в сводной таблице ниже.

Смартфон Galaxy S9 Galaxy S9+ Экран 5,8 дюймов, 2960×1440 пикселей, Super AMOLED 6,2 дюйма, 2960×1440 пикселей, Super AMOLED Процессор Exynos 9810 Exynos 9810 Память, ГБ 4/64, microSD 6/64, microSD Фронтальная камера 8 Мп 8 М Основная камера 12 Мп (f/1.5 и f/2.4) 12 + 12 Мп (f/1.5 и f/2.4) Аккумулятор 3000 мАч 3500 мАч Габариты и вес 147,7×68,7×8,5 мм, 163 грамма 158,1×73,8×8,5 мм, 189 граммов

«Из коробки» оба смартфона работают на операционной системе Android 8 Oreo с фирменной оболочкой производителя. О лагах или других «подвисаниях» говорить не приходится.

Как и подобает дорогим флагманским аппаратам, новинки с легкостью справляются с любыми приложениями, играми и другими ресурсоемкими задачами. Интерфейс достаточно плавный, программы «не вылетают» из памяти.

По субъективным впечатлениям автора, быстрее работают только OnePlus 5T (читайте наш обзор ) и Google Pixel 2 . Впрочем, это скорее происходит из-за особенностей анимаций, а не меньшему заделу по мощности Galaxy S9.





В обновленной версии популярного теста производительности AnTuTu Galaxy S9 и Galaxy S9+ набирают около 248 000 баллов — очень высокий результат! При обычном повседневном использовании разницы в скорости между обычной и увеличенной версией аппарата, несмотря на дополнительные 2 ГБ оперативной памяти в последнем, вы точно не заметите.

Для «галочки» мы запустили графически сложную игру WOT Blitz. На максимальных настройках fps держится в районе 40−60 кадров в секунду (в зависимости от игровой карты) и не опускается ниже этой границы даже после 10−15 минут игры.





Получается, что система постоянно работает «на пределе» и процессор не сбрасывает частоты даже при сложных задачах.

Во время игр (и менее требовательных процессах) корпус нагревается незначительно и становится лишь слегка теплым в верхней части, возле основной камеры. Более сильный нагрев ощущается при записи видео на скорости в 960 кадров в секунду. Подробнее об этом режиме съемки немного позднее.

Прекрасные дисплеи

В Samsung Galaxy S9 используется 5,8-дюймовый экран разрешением в 2960 на 1440 пикселей с соотношением сторон 18,5:9. Galaxy S9+ оснащается дисплеем на 6,2 дюйма. В обоих устройствах традиционно применяются SuperAMOLED-матрицы.





К «классическим» плюсам смартфонов с AMOLED-панелями относится глубокий черный цвет и более насыщенные цвета в сравнении с обычными IPS-панелями.



Слева Galaxy S9, справа Galaxy S9+

Вместе с этим специалисты авторитетной компании DisplayMate недавно признали дисплеи Galaxy S9 и Galaxy S9+ лучшими среди остальных конкурентов на рынке, включая прошлогодние флагманы Galaxy S8. По их словам, яркость экрана Galaxy S9 на 20% выше, чем у Galaxy S8. Кроме того, дисплеи новинок поддерживают 113% цветового спектра DCI-P3 и 141% охвата sRGB.



Слева Galaxy S9, справа Galaxy S9+

Мы решили провести «полевое» сравнение экранов «младших» Galaxy S9 и Galaxy S8 и проверить, как два аппарата справляются с отображением белого цвета. Последний в большинстве аппаратов с AMOLED-матрицами при небольшом наклоне «уходит» в другие оттенки.

На наш взгляд, белый цвет на дисплее Galaxy S9 в сравнении с Galaxy S8 выглядит естественнее. Экран последнего чуть «желтит».



Слева Galaxy S9, справа Galaxy S8

В остальном дисплеи Galaxy S9 и Galaxy S9+ остается только хвалить. Максимального запаса яркости хватает для комфортной работы с аппаратами на улице. Цвета яркие и контрастные, есть поддержка HDR. При желании цветовую температуру можно самостоятельно подправить в настройках.

При этом назвать дисплеи предыдущих Galaxy S8 и Galaxy S8+ устаревшими нельзя. Разница в сравнении с новинками минимальная и заметна лишь при прямом сравнении гаджетов.

Время автономной работы

Емкости аккумуляторов новинок в сравнении с флагманами прошлого года не изменились — соответственно 3000 и 3500 мАч для Galaxy S9 и Galaxy S9+.

В достаточно суровом режиме использования с просмотром потокового видео, прослушиванием музыки, 15 минутами игры в «танки», постоянно включенном GPS, Wi-Fi или LTE, а также почти максимальной яркости дисплеев, Galaxy S9 продержался около суток. Galaxy S9+ в таком режиме сможет проработать порядка полутора дней.

Такие же результаты показывали и прошлогодние Galaxy S8 и Galaxy S8+, улучшений в этом плане не произошло. Наши наблюдения подтверждают результаты бенчмарка AnTuTu Tester. Galaxy S9 набрал в нем около 7000 баллов, Galaxy S9+ - 10 000 очков.



Galaxy S9



Galaxy S9+

Показатели чуть хуже, чем у «восьмерок» в прошлом году. Скорее всего, это объясняется стартовой версией прошивки. Предположим, что перед выходом в глобальную продажу (16 марта) новинки получат еще обновление, улучшающие эту характеристику.

Из дополнительных плюсов — поддержка беспроводной и быстрой зарядки. От комплектного адаптера питания Galaxy S9 заряжается с 0 до 100% примерно за полтора часа.

Камеры с изменяющейся диафрагмой

Главная отличительная особенность новых Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ заключается в основной 12-мегапиксельной камере с изменяющейся диафрагмой, как у «взрослых» профессиональных фотоаппаратов.



Источник: The Verge

Пользователю на выбор предоставляется два значения — f/1.5 и f/2.4. Первый вариант используется при съемках ночью или при недостаточной освещенности (например, в помещениях). Второй — при дневном свете для лучшей детализации фото.

В автоматическом режиме выбор между значениями f/1.5 и f/2.4 ложится на смартфон. При активации ручных настроек ширину диафрагмы можно настроить самостоятельно. Ниже — несколько фотографий, снятых на Galaxy S9+ в автоматическом режиме на улице при хорошем свете.





















Качество снимков можно смело назвать эталонным (для смартфонов, конечно). Границы объектов четкие, цвета правильные. К плюсам также отнесем сверхбыстрый автофокус. За все время тестирования фокусироваться тапом на нужный объект на дисплее не приходилось.

А вот несколько снимков, созданных ночью. В паре первая фотография сделана при значении f/1.5, вторая — f/2.4.

















Большой разницы между фотографиями заметить сложно, но на кадрах с широкой диафрагмой (f/1.5) шумов явно меньше. Кроме того, подобные снимки получаются заметно светлее.

К плюсам «старшего» Galaxy S9+ в сравнении с Galaxy S9 также относится дополнительный 12-мегапиксельный фотомодуль. С его помощью создаются фото с 2-кратным зумом и эффектом размытия заднего фона. С последним смартфон справляется достаточно хорошо, правильно определяет границы объектов на первом плане и аккуратно «мылит» задник.





Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Качество селфи-снимков можно охарактеризовать как «сильно выше среднего».





Кроме того, с помощью фронтального модуля сканированием лица пользователя создаются анимированные эмодзи. Назвать получающиеся изображения точной копией человека сложно, но общие черты вроде прически автоматика улавливает.

После создания персонажа смартфон создает набор стикеров в формате GIF, которые можно, например, отправлять в мессенджерах. Ниже — пример одного из них.

Съемка на скорости в 960 кадров в секунду

Еще одной «фишкой» Galaxy S9 и Galaxy S9+ является съемка замедленного видео на скорости в 960 кадров в секунду. Добавим, что запись в таком режиме ведется в разрешении 1280 на 720 пикселей.

При этом самостоятельно выбрать, какой именно момент замедлить, нельзя. В режиме съемки 960 fps на экране смартфонов появляется желтый квадрат, при обнаружении движения в котором начинается запись.





Мы решили проверить работу этой функции на примере движущихся автомобилей. С этой задачей Galaxy S9+ справляется не очень хорошо. Смартфону сложно сфокусироваться сразу на нескольких объектах. Кроме того, видео явно не хватает четкости.

После съемки смартфон предложит наложить на получившийся видеоролик музыку. Вот что у нас получилось.

Резюме

Galaxy S9 и Galaxy S9+ - логичное продолжение идей, заложенных во флагманских смартфонах прошлого года. В сравнении с «восьмерками» новинки пусть немного, но все же лучше предшественников практически в каждом аспекте.

Дисплеи ярче, динамики громче и качественнее, к сканеру отпечатков пальцев легче дотянуться, производительность стала выше, камеры с изменяющейся диафрагмой позволяют добиться замечательных фотографий в любых условиях съемки.





При этом назвать Galaxy S8 и Galaxy S8+ устаревшими смартфонами точно нельзя. Они все еще являются полностью актуальными устройствами, обновляться с которых на новые гаджеты, на наш взгляд, особого смысла нет. Зато обладателям «семерок» точно стоит присмотреться.

В продажу новинки поступят 16 марта по цене в 2099 рублей за Galaxy S9 (64 ГБ) и 2399 рублей за Galaxy S9+ (64 ГБ). Galaxy S9+ с 256 ГБ встроенного хранилища оценен в 2599 рублей. Купить гаджеты можно будет как одним платежом, так и в беспроцентную рассрочку на срок вплоть до 24 месяцев. Подобные предложения есть у нескольких реселлеров (например, операторов сотовой связи).

Прошлогодние Galaxy S8 и Galaxy S8+ в белорусских интернет-магазинах сегодня можно приобрести соответственно от 1270 и 1350 рублей.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung: