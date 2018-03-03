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Фраза "Секс - это, конечно, хорошо, но…" стала интернет-мемом

03.03.2018 14:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Фраза «Секс — это, конечно, хорошо, но…» оказалась универсальной формулой, чтобы описать приятные мелочи из жизни. К 2018 году интернет-мем набрал популярность в русскоязычном интернете, пишет TJournal.

В англоязычном Твиттере ироничные сравнения секса с более «приятными» вещами начались давно.

«Да, секс — это круто, но вы когда-нибудь ели чесночный хлеб?»

Русскоязычные пользователи стали так писать о небольших мелочах, которые в правильный момент могут оказаться лучше секса. В 2018 году мем до сих пор активно используют.

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