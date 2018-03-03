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Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

03.03.2018 15:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Samsung Galaxy S9+ получил продвинутую двойную камеру с изменяющейся диафрагмой. Гаджет может создавать фотографии с эффектом размытия заднего фона, а также двукратным увеличением. Подобные возможности есть и у других топовых смартфонов, например — Huawei Mate 10 Pro и iPhone X. Мы решили сравнить качество фотографий трех этих аппаратов.

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Напомним: Samsung Galaxy S9+ оснащается двойным фотомодулем разрешением в 12 Мп. Основной сенсор может менять диафрагму — f/1.5 или f/2.4. Диафрагма дополнительного модуля составляет f/2.4.

Разрешение основного сенсора камеры Huawei Mate 10 Pro — 12 Мп (f/1.6), второго — 20 Мп (f/1.6). Смартфон от компании Apple также комплектуются камерой с двумя 12-мегапиксельными сенсорами (f/1.8 и f/2.4). Кроме того, вся тройка оснащается технологией оптической стабилизации для нивелирования дрожания рук.

Мы сделали несколько снимков на смартфоны в автоматическом режиме в разных условиях и освещении. Первым всегда идет фото, снятое на Samsung Galaxy S9+. За ним следует снимок Huawei Mate 10 Pro. Замыкает тройку фотографии iPhone X.

1. Фото небольшого объекта в помещении при недостатке света:

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

2. Фото с эффектом размытия заднего фона (боке):

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

3. Фото на улице при хорошем освещении и снимок с 2-кратным зумом (первая пара снимков — Galaxy S9+, вторая — Huawei Mate 10 Pro, третья — iPhone X):

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X


4. Фото на улице со среднего расстояния и снимок с 2-кратным зумом (первая пара снимков — Galaxy S9+, вторая — Huawei Mate 10 Pro, третья — iPhone X):

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X


5. Фото при хорошем освещении и снимок с 2-кратным зумом (первая пара снимков — Galaxy S9+, вторая — Huawei Mate 10 Pro, третья — iPhone X):

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X

Мы не будем делать выводов о том, какой смартфон снимает лучше, но даем это право вам, нашим читателям. Проголосуйте за один из вариантов ниже и напишите свое мнение в комментариях.

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Samsung Galaxy S9+ получил продвинутую двойную камеру с изменяющейся диафрагмой. Гаджет может создавать фотографии с эффектом размытия заднего фона, а также двукратным...

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