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Фотобитва: Samsung Galaxy S9+ против Huawei Mate 10 Pro и iPhone X
03.03.2018 15:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Samsung Galaxy S9+ получил продвинутую двойную камеру с изменяющейся диафрагмой. Гаджет может создавать фотографии с эффектом размытия заднего фона, а также двукратным увеличением. Подобные возможности есть и у других топовых смартфонов, например —
Напомним: Samsung Galaxy S9+ оснащается двойным фотомодулем разрешением в 12 Мп. Основной сенсор может менять диафрагму — f/1.5 или f/2.4. Диафрагма дополнительного модуля составляет f/2.4.
Разрешение основного сенсора камеры Huawei Mate 10 Pro — 12 Мп (f/1.6), второго — 20 Мп (f/1.6). Смартфон от компании Apple также комплектуются камерой с двумя 12-мегапиксельными сенсорами (f/1.8 и f/2.4). Кроме того, вся тройка оснащается технологией оптической стабилизации для нивелирования дрожания рук.
Мы сделали несколько снимков на смартфоны в автоматическом режиме в разных условиях и освещении. Первым всегда идет фото, снятое на Samsung Galaxy S9+. За ним следует снимок Huawei Mate 10 Pro. Замыкает тройку фотографии iPhone X.
1. Фото небольшого объекта в помещении при недостатке света:
2. Фото с эффектом размытия заднего фона (боке):
3. Фото на улице при хорошем освещении и снимок с 2-кратным зумом (первая пара снимков — Galaxy S9+, вторая — Huawei Mate 10 Pro, третья — iPhone X):
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Samsung Galaxy S9+ получил продвинутую двойную камеру с изменяющейся диафрагмой. Гаджет может создавать фотографии с эффектом размытия заднего фона, а также двукратным...
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